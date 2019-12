Podcast „Übersteuern“ (Folge 24) Das Beste von 2019

Herrjeh, immer diese Jahresrückblicke schon Anfang Dezember, dachten sich die Kollegen aus Büro 408, Jens Dralle und Sebastian Renz, und dass es da auf einen weiteren auch nicht mehr ankommt. Also schauen die beiden in Übersteuern, dem auto motor und sport-Podcast über die Begeisterung am Auto mal auf dieses Jahr zurück. Und dabei natürlich vor allem auf die neuen Autos, die sie gefahren und getestet haben. Und was da alles dabei ist: So ziemlich alles von VW T-Cross bis Mercedes EQC, von Kia XCeed bis Ferrari F8 Tributo, von Porsche 911 bis VW T6.1 Multivan und natürlich vom Subaru Levorg mit Saugermotor bis zur Alpine S. Selbstverständlich darf ein ganz neues Auto dabei nicht fehlen: Der VW Golf VIII. Da gibt es viel zu besprechen und, klar, krönen beide auch ihre Helden des Jahres 2019. Dazu gibt es einen Ausblick auf all das, was uns nächstes Jahr bewegen wird und als motorsportliches Highlight des Jahres auch noch das größte Rennen aller Zeiten. Wie das wohl ausgeht? Na, reinhören, aber schnell, nur nicht den Start verpassen!

Und noch etwas: Exklusiv für unsere Podcasthörer haben wir ein besonderes Angebot. Auf www.motorpresse-aktion.de/ams können Sie sich eine Gratisausgabe der aktuellen auto motor und sport bestellen, ganz unverbindlich und ohne Abo.

Auf schönes Wiederhören!