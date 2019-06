Podcast "Übersteuern" (Folge 11) Das Comeback des Stufenhecks?

In dem ganzen Gewese um SUV klingt das erst mal nicht so spannend: Limousine. Aber einerseits kommen immer mehr solche Autos auf den Markt: Mercedes A-Klasse Limousine und CLA, Audi A3 Limousine, dazu Neuauflagen von Klassikern wie Volvo S60 oder BMW Dreier. Und andererseits war Jens Dralle jüngst in Gütersloh – also fast. Was das mit Limousinen zu tun hat? Na, das finden Sie gleich raus, wenn Sie die neue Folge von „Übersteuern“ einschalten, dem auto motor und sport-Podcast über die Leidenschaft fürs Auto und Fahren. Wie immer wird es kurzweilig in Büro 408, wo sich Jens und Sebastian auch fragen, ob uns der Limousinenboom nur von den Herstellern eingeredet wird oder ob es dazu wirklich gute Gründe gibt. Und natürlich kramen die beiden dabei auch ausführlich in der Vergangenheit wie der Zukunft der Limousine herum, samt einem Besuch im Wartesaal des Konjunktivs. Und dann ist da noch die Sache mir den Wicherts und der Möbel Union. Aber hören Sie selbst.„

Übersteuern – der neue Podcast von auto motor und sport. Jetzt verfügbar bei Apple Podcast, Spotify und Soundcloud.

Auf schönes Wiederhören!