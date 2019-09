Diesmal geht es rund in Büro 408, und zwar über 25,9 Kilometer bei Übersteuern, dem auto motor und sport-Podcast über die Begeisterung am Auto. Denn dieses Mal reden Jens Dralle und Sebastian darüber, ob die ganzen Rekorde, die auf der Nürburgring-Nordschleife so aufgestellt werden, wirklich etwas bringen.