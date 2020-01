Podcast „Übersteuern“ (Folge 26) Die heißesten Autos für den Winter

Und selbstverständlich geht es da in Büro 408 bei Jens Dralle und Sebastian Renz nicht im Sitzheizungen oder die besten Eiskratzer, sondern darum, mit welchen Autos man am meisten Spaß im Winter hat. Wie immer gehen die Meinungen da etwas auseinander bei den beiden. Und so kommt auch eine stattliche Anzahl an Autos und Anekdoten zusammen. Vom BMW 535i mit Sperre über das Opel Kadett B Coupé, eine ganze Armada Subaru und Fiat Panda 4x4 geht es zu den aktuellen Modellen: den Allradlern von BMW und einem von VW. Oder ist nicht Hinterradantrieb gerade im Winter eigentlich der größte Spaß? Na, auch darauf haben die beiden Kollegen wieder eine Antwort. Oder auch zwei, wie eben auch darauf, wie das mit der perfekten Gewichtsverteilung in einem Mitsubishi Evo auf einer vereisten Rallye-Sonderprüfung funktioniert oder wie man den ollen Tannenbaum am besten aus dem Haus schafft. Ja, an lebensnahen Tipps mangelt es also auch im Neuen Jahr nicht. Also: runterladen, zuhören und gute Unterhaltung!