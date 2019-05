Podcast "Übersteuern" (Folge 10) „Das hat gefehlt – diese Autos wünschen wir uns“

„Die neue Folge von “Übersteuern„, dem auto motor und sport-Podcast über die Leidenschaft am Autofahren beginnt mit großer Aufregung in Zimmer 408, der glücklichen Bürogemeinschaft von Jens Dralle und Sebastian Renz.

Der Grund? Natürlich ein Auto. Denn von Subaru gibt es nun eine STI-Version des von den beiden Kollegen in seiner Brillanz bisher leicht umstrittenen Levorg. So ein STI, ist das nicht das Auto, das wir uns schon lange gewünscht haben? Aber sicher doch, jedoch bei Weitem nicht das einzige. Und schon geht es los, reden sich Chefreporter und Autos in die schönsten Absurditäten an möglichen Autos. Und verraten von weniger absurden, die es in gar nicht so weiter Zukunft wohl tatsächlich geben wird. Einen neuen, richtigen Auto quattro nämlich oder vielleicht auch einen…, na, hören Sie einfach selbst.„

Übersteuern – der neue Podcast von auto motor und sport. Jetzt verfügbar bei Apple Podcast, Spotify und Soundcloud.

Und noch etwas: Exklusiv für unsere Podcasthörer haben wir ein besonderes Angebot. Auf www.motorpresse-aktion.de/ams können Sie sich eine Gratisausgabe der aktuellen auto motor und sport bestellen, ganz unverbindlich und ohne Abo.

Auf schönes Wiederhören!