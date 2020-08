Autofahren im Sommer Das hilft gegen die Hitze im Auto

Hitze im Auto ist ein Risikofaktor für den Straßenverkehr, den viele Autofahrer unterschätzen. Laut ADAC steigt mit den Temperaturen auch das Unfallrisiko an. Denn insbesondere die Konzentration leidet in aufgeheizten Fahrzeugen, Fahrer werden schneller müder und reagieren langsamer. Daher gilt es, dem Hitzestau im Auto vorzubeugen bzw. die nötigen Maßnahmen gegen drückende Temperaturen im Fahrzeug zu ergreifen.

So beugen Sie dem Hitzestau im Auto vor

Am besten ist es, das Auto im Sommer an schattigen und kühlen Plätzen abzustellen – ideal ist beispielsweise eine Tiefgarage. Haben Sie die Möglichkeit nicht, können Sonnenblenden oder Rollos aus dem Fachhandel dabei helfen, einen Teil der Sonneneinstrahlung zu reflektieren. Lassen Sie zudem die Fenster einen Spalt weit offen, kann die Luft im Innenraum ein wenig zirkulieren. Bedenken Sie zudem bereits bei der Parkplatzwahl, dass die Sonne im Tagesverlauf wandert und ein schattiger Stellplatz in wenigen Stunden womöglich nicht mehr schattig ist. Ganz wichtig: Bei 34 Grad Außentemperatur erhitzt sich das Fahrzeuginnere nach 30 Minuten auf 50 Grad! Daher niemals Kinder oder Haustiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurücklassen.

Das hilft gegen die Hitze im Auto

2:29 Min.

Vor Fahrtantritt immer erst durchlüften

Bevor Sie das Auto betreten, sollten Sie dann Fenster oder Türen und die Heckklappe – sofern mit dem Innenraum verbunden – weit öffnen, damit die angestaute Hitze entweichen kann. Selbst wenn Ihr Auto mit einer Klimaanlage ausgestattet ist, empfehlen Experten, zunächst einmal mit geöffneten Fenstern loszufahren. Ist die größte Hitze verflogen, kühlt auch die Klimaanlage im Anschluss schneller auf die gewünschte Temperatur herunter.

So stellen Sie die Klimaanlage richtig ein

bluedesign/AdobeStock Wer die Klimaanlage zu kalt einstellt, riskiert eine Erkältung.

Direkt nach dem Anlassen des Fahrzeugs sollte das Gebläse mit maximaler Kraft und bei niedrigster Temperatur arbeiten.

Was viele vergessen: Nach rund drei Minuten sollte die Einstellung "Umluft" gewählt werden. Auf diese Weise muss keine neue, warme Außenluft abgekühlt werden, sondern nur die bereits im Fahrzeug vorhandene

Richten Sie die Gebläse nicht direkt auf den Körper. Das kann zu muskulären Verspannungen führen.

Als Wohlfühltemperatur im Auto empfiehlt der ADAC einen Wert zwischen 20 °C und 25 °C. Allerdings: "Bei der Einstellung der Klimaanlage sollte der Unterschied zur Außentemperatur maximal sechs Grad betragen. Sonst drohen Erkältungen und Kreislaufbeschwerden”, informiert der Automobilclub. Damit es nicht zu gefährlichen Konzentrationsproblemen kommt, sollten Sie bei heißen Temperaturen mehr Pausen einplanen als gewöhnlich. Achten Sie außerdem darauf, ausreichend zu trinken und im Sommer immer Wasser mit an Bord zu haben. Statt zu Kaffee oder eisgekühlten Getränken sollten Sie idealerweise zu lauwarmem Wasser, Saftschorle oder warmem Tee greifen.

Fazit

Es gibt viele Tricks, wie auch im heißesten Sommer gefahrlos autogefahren werden kann. Es lohnt sich daher auf alle Fälle, den einen oder anderen anzuwenden.