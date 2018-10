Das TV-Format „Die Höhle der Löwen“ des Fernsehsenders VOX hält ab und zu auch für Autobesitzer interessante Erfindungen parat. So investiert „Löwe“ Carsten Maschmeyer 300.000 Euro in CurveSYS, eine Lenkradhülle, die vor Sekundenschlaf oder nach einem Unfall in Folge eines Herzinfarktes helfen soll.

Denis Güzelocak und Stefan Weinzierl von CurveSYS ist in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ ein großer Stein vom Herzen gefallen. Denn Carsten Maschmeyer hat das Angebot für ihre Erfindung leicht modifiziert akzeptiert: 300.000 Euro für die beiden Gründer und 25,1 Prozent für Maschmeyer. Die Erfindung wirkt auf den ersten Blick erfolgversprechend und soll sogar Leben retten. Auf den zweiten Blick, wie sollte es bei einer Weltneuheit anders sein, wirft sie ein paar Fragen auf.

Im Kern ist das vorgestellte Produkt ein Nachrüst-Hülle fürs Lenkrad. Sensoren in einer Folie „überwachen“ den Fahrer und sollen erkennen, wenn er in einen Sekundenschlaf fällt und ihn dann wecken. Gleichzeitig sollen die Sensoren beispielsweise einen Herzinfarkt erkennen und nach einem dadurch entstandenen Unfall einen Notruf absetzen, Standort und sogar Blutgruppe sowie den Namen des Verunfallten an die Rettungsstelle weiterleiten.

Beheiz- und frei konfigurierbar

Die nur 0,43 Millimeter dicke Folie mit den Sensoren, die um das Lenkrad gespannt wird, kann zusätzlich noch bis zu vier verschiedene Funktionen per Gestensteuerung an das Fahrzeug weitergeben. So soll zum Beispiel das Streichen über den oberen Rand des Lenkrads die Navigation aktiveren, ein zweifaches Antippen einen eingehenden Anruf entgegennehmen oder eine weitere Geste den Scheibenwischer aktivieren – auch mit Handschuhen. Hinzu kommt noch die Möglichkeit, die Folie mit einer Heizspirale auszustatten. Wie der Autofahrer vor unabsichtlichen Gesten geschützt wird, die zum Beispiel beim Umgreifen in einer Kurve vorkommen könnten, ist noch nicht klar.

Ebenfalls steht noch nicht fest, wie das Nachrüst-Kit im Details aussehen wird. Vorstellbar wäre die Folie in einer Gummiummantelung ums Lenkrad zu legen. Das CurveSYS-Paket für Automobilhersteller umfasst ein Lenkrad, eine Auswerteelektronik (optional CPU, CAN oder LIN BUS) und einen MINI PC oder Tablet, die alle kompatibel für Hersteller-Tests sein sollen. Einen Preis gibt es aktuell ebenso wenig wie einen ersten Praxistest.

Weiteres Autozubehör von „Die Höhle der Löwen“

Ebenfalls aus „Die Höhle der Löwen“ bekannt ist der Pannenfächer. Der 50 Zentimeter lange, 14 Zentimeter breite und drei Zentimeter hohe Fächer beinhaltet fünf Hinweisschilder, auf denen jeweils zu lesen ist: Brauche Hilfe, Hilfe kommt, Achtung Unfall, Brauche Benzin und Brauche Diesel. Ein Erinnerungsbändchen mit dem Hinweis „Nicht vergessen!“, das per Klettverschluss am Lenkrad befestigt wird, weist den Fahrer vor dem Losfahren darauf hin, dass er den Fächer noch per Saugnäpfen auf dem Dach installiert hat – und er ihn besser wieder im Fahrzeug verstauen sollte.

Weiteres Gimmick aus der Sendung: Ein UV-Reparaturkleber namens Blufixx soll für unzählige Einsatzmöglichkeiten zu Hause, im Beruf, beim Hobby und auch beim Fahrzeug zu verwenden sein. So können Risse im Autoscheinwerfer mithilfe des lichthärtenden Spezialklebstoffs repariert werden. Das flüssige Gel lässt sich solange korrigieren, bis alles perfekt ist. Per Blaulicht wird das Geld ausgehärtet. Anschließend folgt eine Überarbeitung durch Abschleifen oder Lackieren. Der Blufixx ist kabellos und aufgrund seiner kompakten Maße leicht zu verstauen. Die Kundenrezensionen auf Amazon zeigen jedoch, dass er bei fast jedem zweiten Käufer die Erwartungen nicht erfüllen konnte.

Dank Zubehör öffnet die Heckklappe automatisch

Wenig bis gar keine Bewertungen gibt es aktuell bei einem weiteren Amazon-Angebot, das aus „Die Höhle der Löwen“ bekannt wurde: Go Simply von GB Tuning. Die Technik soll mit dem Fahrzeugschlüssel die Heckklappe gänzlich öffnen – auch ohne elektrische Heckklappe. Das offene Geheimnis der Erfindung: Zwei Gasdruckdämpfer mit verbauten Federn drücken die Kofferraumklappe auf, sobald auf dem Fahrzeugschlüssel die Kofferraumentriegelung gedrückt wurde. Bislang steht dieses Zubehör für die Fahrzeuge Audi A4 B6, A4 B7 Avant, A4 B8, Avant und den VW Golf 7 Variant zur Verfügung.