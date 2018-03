Zum gründlichen Frühjahrsputz am Auto gehört der Wechsel auf Sommerreifen. eBay erklärt in 6 Schritten, wie der Reifenwechsel im Handumdrehen gelingt.

Zum gründlichen Frühjahrsputz am Auto gehört der Wechsel auf Sommerreifen. eBay erklärt in sechs Schritten, was man beachten muss und wie der Reifenwechsel im Handumdrehen gelingt.

So gelingt der Reifenwechsel 2:26 Min.

eBay gilt als einer der größten Märkte für Autozubehör, sodass hier für einen erfolgreichen Reifenwechsel ganz einfach alle notwendigen Arbeitswerkzeuge gefunden werden können. Benötigt werden: Wagenheber, Drehmomentschlüssel, die passende Nuss für die Felgen, Bremsreiniger und Radventilkappen.

In sechs Schritten zum Radwechsel

Foto: eBay

Schritt 1: Das gewünschte Rad bei Bodenkontakt fixieren und die Radschrauben lösen. Jetzt den Wagen entweder mit einem Wagenheber oder per Hebebühne entsprechend anheben. Jetzt können die Schrauben mit dem Bordwerkzeug oder wenn verfügbar einem Schlagschrauber gelöst werden. Vorsicht beim Lösen der letzten Schraube: mit der Hand etwas Druck auf die Felgenmitte ausüben, damit das Rad nicht herunterfällt.

Schritt 2: Als Nächstes kommen die Sommerräder ins Spiel. eBay hat hierfür mehr als 50 Millionen Angebote für Auto- und Motorradteile und dank der optimierten Suchfunktion lässt sich schnell und einfach das passende Reifenmodell finden.

Schritt 3: Das Sommerrad kann dann angesetzt und mit einer ersten Schraube fixiert werden – die restlichen Schrauben vorerst nur mit der Hand anziehen. Das Auto kann anschließend so weit abgesetzt werden, dass es auf dem Boden steht.

Schritt 4: Jetzt mit dem Drehmomentschlüssel alle Schrauben festziehen. Hier ist es enorm wichtig, das richtige Drehmoment einzustellen, um einerseits die Felgen nicht zu beschädigen, andererseits aber auch zu garantieren, dass die Räder fest sitzen. Die Information zum Einstellen des richtigen Drehmoments findet man beim Felgenhersteller.

Schritt 5: Nachdem alle vier Räder am Wagen ausgetauscht wurden, muss der Luftdruck geprüft werden. Falsch eingestellter Luftdruck erhöht den Kraftstoffverbrauch und wirkt sich negativ auf Traktion, Bremsweg und Fahrverhalten aus.

Schritt 6: Ganz wichtig! Nach 50 km Fahrt sollten die Schrauben noch einmal mit dem Drehmomentschlüssel nachgezogen werden.