"Sonntagsauto" Ferrari F40, Enzos letzter Wille

Ferrari F40 – so hieß Ende der 80er Jahre die Trumpfkarte in jedem Autoquartett. 478 PS – Stich. Null auf Hundert – 3,8 Sekunden – Stich. Höchstgeschwindigkeit – 321 km/h – Stich. Dank dem F40 wechselten die Karten auf dem Schulhof reihenweise den Besitzer. Nur wer damals den Porsche 959 im eigenen Blatt hielt, konnte einigermaßen gegenhalten – solange es nicht um die Kategorien Hubraum und Zylinder ging.

Ferrari F40 wird Enzos Meisterstück

Mit dem Ferrari F40 beschenkte sich Firmengründer Enzo Ferrari selbst. Es war der letzte Straßenrenner aus Maranello, der unter der Aufsicht des Commendatore gebaut wurde. Doch beinahe wäre die Legende unter einem ganz anderen Namen bekannt geworden. Ursprünglich war nämlich die Bezeichnung Le Mans vorgesehen. Doch nur wenige Wochen vor der Präsentation am 21. Juli 1987 regte der italienische Journalist Dottore Gino Rancati in Anlehnung an das 40-jährige Bestehen der Firma Ferrari die Typenbezeichnung F40 an.

Hardy Mutschler Leichtbau wurde groß geschrieben. Nur knapp 1.200 Kilogramm bringt der Italiener auf die Waage.

Der neue Mittelmotorsportler war auf Anhieb ein riesiger Erfolg. Die italienischen Ingenieure hatten den Ferrari F40 kompromisslos auf Speed getrimmt. Auf unnötige Accessoires wie Radio, Bremskraftverstärker oder Geräuschdämmung verzichteten die Entwickler. In Sachen Gewicht wurden keine Kompromisse eingegangen. Seine brachiale Optik und die angsteinflößende Akustik rundeten das Gesamtpaket ab und ließen den Straßenrennwagen sofort zum Mythos werden.

Im Gegensatz zur Ausstattung kannte der Ferrari F40 in Sachen Preis keine Zurückhaltung: 444.000 D-Mark kostete die Rakete aus Maranello offiziell. Damals eine schon fast unverschämte Summe. Doch die Nachfrage gab Ferrari Recht. Kaufinteressierte konnten den durch die aufwändige Produktion limitierten F40 gar nicht so einfach erwerben. Er wurde von Ferrari zugeteilt. Das rief natürlich schnell Spekulanten auf den Plan. Bei einer Auktion 1989 wurden sagenhafte 3,2 Millionen D-Mark erzielt.

Kompromissloser Leichtbau

Auch heute noch wirkt die von Pininfarina modellierte Karosserie wie aus einem Guss. Selbst der riesige Heckflügel, der bei modernen Rennern aus Maranello verpönt ist, wirkt nicht überdimensioniert. Die Karosserie weist an allen Ecken und Enden Belüftungs- oder Entlüftungsöffnungen auf, sei es für die Bremsen, die Kühlung, den Motor, die Turbolader oder die Ladeluftkühler. Keine davon ist Attrappe, alle haben eine Funktion. Für Spielereien war an dem strikt funktionell gestalteten F40 kein Platz.

Die Karosserie, die sich über eine Rohrrahmen-Konstruktion spannt, besteht aus Kunststoff, wobei auch Glasfaser, Kohlefaser und Kevlar in das Kunstharz eingelagert wurden. Durch die konsequente Leichtbau-Philosophie konnte das Gewicht auf knapp 1.200 Kilogramm gedrückt werden. Zum Vergleich: Der Erzrivale Porsche 959 brachte mindestens 200 Kilo mehr auf die Achsen.

Auch in der Fahrzeughöhe unterbot Maranello die Konkurrenz aus Zuffenhausen deutlich. Nur mit erheblichen Verrenkungen rutschten die Fahrer in die Schalensitze der 1,13 Meter flachen Flunder. Zum Vergleich: Der Porsche 959 bot 15 Zentimeter mehr Spielraum nach oben. Bei Fahrzeugbreite und -länge kehrte sich das Verhältnis um. Hier überragte der Ferrari seinen Rivalen um 14 bzw. 17 Zentimeter.

Hardy Mutschler 1/26 Ferrari F40 - ein Name, eine Legende. Wir stellen Ihnen den schnellsten Sportwagen der 1980er Jahre genauer vor. Hardy Mutschler 1/26 Ferrari F40 - ein Name, eine Legende. Wir stellen Ihnen den schnellsten Sportwagen der 1980er Jahre genauer vor. Ferrari 2/26 Eigentlich sollte der Mittelmotor-Sportler gar nicht F40 sondern "LeMans" heißen. Ferrari 3/26 Doch bei der Vorstellung im Jahr 1987 feierte Ferrari gerade sein 40. Firmenjubiläum. Da lag der Name F40 für das schnellste Serienmodell aller Zeiten nahe. Hardy Mutschler 4/26 Der Ferrari F40 wurde schnell zum Mythos. Zum Synonym von kompromissloser Sportlichkeit. Wer keinen Originalen kaufen konnte, dem blieb nur der Griff zur Mini-Version. Hardy Mutschler 5/26 Das Dach schwebt nur 1,13 Meter über dem Asphalt. RM Auctions 6/26 Fast genauso hoch liegt auch der Heckspoiler im Format einer Pommestheke. Hardy Mutschler 7/26 Die Klappscheinwerfer waren eine Sünde seiner Zeit. Hardy Mutschler 8/26 Die Designschmiede von Pininfarina feilte ein Jahr lang an der schnörkellosen Karosserieform. Hardy Mutschler 9/26 Brachial, aber nicht übertrieben aggressiv. Der Ferrari F40 strahlt von vorne eine gewisse Eleganz aus. Hardy Mutschler 10/26 Die Heck-Perspektive wirkt kraftvoll und dynamisch. Das Kennzeichen wird von den klassischen Rundleuchten eingerahmt. Hardy Mutschler 11/26 Die vielen dreieckigen Lufteinlässe sind das Markenzeichen des Ferrari F40. Hardy Mutschler 12/26 Jeder Luftein- und Luftauslass hat eine Funktion. Hardy Mutschler 13/26 In der Rennversion schnitten die Ingenieure sogar noch mehr Öffnungen in die Kunststoff-Haut. Hardy Mutschler 14/26 Im Straßenmodell werkelt ein mit zwei Turbos beatmeter Dreiliter-V8 im Heck, der 478 PS auf die Hinterachse wuchtete. Hardy Mutschler 15/26 Leichtbau wurde groß geschrieben. Nur knapp 1.200 Kilogramm bringt der Italiener auf die Waage. Hardy Mutschler 16/26 Dafür müssen die Insassen auf einiges an Komfort verzichten. Hardy Mutschler 17/26 Das Kraftwerk im Heck entfaltete seine Leistung explosionsartig. Ferrari 18/26 Die Traktion in den unteren Gängen war nicht gerade eine Stärke des Ferrari F40. Ferrari 19/26 Sein Fahrverhalten war tückisch. Trotz 335er Walzen auf der Hinterhand, drohte ständig Gripverlust an der Antriebsachse. Ferrari 20/26 Sein wilder Charakter sorgte aber auch für den Mythos F40. Ferrari 21/26 Viele der 440.000 D-Mark teuren Ferraris überlebten die Gefahren des Straßenverkehrs nicht. Ferrari 22/26 Auf der Rennstrecke konnte der Ferrari F40 sein Potenzial etwas sicherer zeigen. Ferrari 23/26 So viele F40 sieht man selten auf einem Haufen. Der Renner aus Maranello verschwand als Spekulations-Objekt häufig gut eingepackt in der Garage. Ferrari 24/26 1989 wurde bei einer Auktion einmal 3,2 Millionen D-Mark für einen Ferrari F40 aufgerufen. Ferrari 25/26 Auch im Kreise seiner Nachfolger macht der Ferrari F40 noch eine gute Figur. Ferrari 26/26 Bleibt nur zu hoffen, dass alle Besitzer vorsichtig mit ihren Spielzeugen umgehen.

Ferrari F40 bringt Kraft nicht auf den Asphalt

Richtig groß wurden die Unterschiede aber erst nach dem Anlassen des Motors. Dann entfachte der komplett aus Aluminium gefertigten Drei-Liter-V8 Triebwerk mit seinen zwei Turbos und Ladeluftkühlern ein wahres Inferno. Dann zeigte der Ferrari seinen wahren Charakter – roh und wild.

Die Leistungsentfaltung war alles andere als harmonisch. Speziell auf feuchter Straße sorgte das lose Heck für einen Adrenalinschub nach dem anderen. Im ersten Gang glich die Traktion trotz 335er Walzen auf der Hand dem Antritt eines Hundes auf Linoleum-Boden. Gegen den allradgetriebenen Porsche 959 verlor der feurige Italiener beim Spurt auf 100 km/h eine glatte Sekunde. Doch zwischen 100 und 200 km/h nahm der Ferrari F40 seinem Konkurrenten dann wieder 3,2 Sekunden ab.

Auch das Bremsen hatte seine Tücken. Der Pilot musste schon einiges an Druck auf das linke Pedal bringen, um den Ferrari F40 zum Verzögern zu überreden. Am Steuer waren somit echte Könner gefragt. Wer die Herausforderung unterschätzte, wurde bestraft. Viele Ferrari F40 endeten in Leitplanken und an Bäumen. Doch gerade der Nervenkitzel machte auch den Reiz aus und begründete den Mythos Ferrari F40.