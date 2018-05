Vatertag ist ein Tag, an dem Männer auch ohne Väter zu sein mit Bollerwägen durch die Lande ziehen. Dieser Umstand scheint den Erfindergeist zu beflügeln, denn manche Vehikel sind echt irre.

In Zeiten der Gender-Frage und dem Schrei nach Gleichberechtigung ist es nur recht und billig, dass es auch einen Tag gibt, an dem Mann noch ganz Mann sein darf. Losgelöst von Sinn und Sitte wird Kistenweise Gerstensaft eingekauft, auf den Bollerwagen geladen und dann geht´s mangels Straßenzulassung querfeldein ab auf die bundesdeutschen Feldwege. Schon früh haben Dichter und Denker erkannt: Ohne Rausch keine Kunst. Dieser Trend erlebt jährlich zu Christi Himmelfahrt einen plötzlichen Aufstieg, denn die Väter und die, die noch welche werden wollen, sind zum Teil sehr kreativ in der Gestaltung ihrer Bier-fahrbaren Untersätze.

Vatertag ist Bollerwagen-Tag

Im Internet finden sich die abgedrehtesten Kisten Marke Eigenbau mit luftgefedertem Fahrwerk, angeflanschten Hydraulikpumpen, eingebautem Mischpult oder Festival-tauglichen Beschallungsanlagen. Angetrieben werden diese Boliden im Regelfall durch die bewährte Pilsbier-Direkteinspritzung und zwar in den armen Teufel, der vor den Karren gespannt wird und die ganze Chose ziehen muss.

Bollerwagen-Manufakturen erheben den Vatertag zur Kunstform

In Verbänden zusammengefunden betreiben so manchen Freizeit-Mechaniker einen unglaublichen Aufwand, um ihre Kaltgetränke von Grillplatz zu Grillplatz zu befördern. Das Team Bolly aus Bremerhaven hat es sich etwa zur Aufgabe gemacht, die Schifffahrt auf die Straße zu bringen. Zu diesem „Zweck“ hat die Truppe einen Schiffs-Bollerwagen aus Edelstahl und Holz gefertigt.

