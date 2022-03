Anzeige Jetzt 1 x SKL-Lospaket gewinnen Vier Losanteile für das SKL-Millionenspiel

Markenbotschafter Jörg Pilawa beim SKL Millionen-Event in Baden-Baden

Pünktlich zum ersten SKL Millionen-Event im Jubiläumjahr 2022 wird Jörg Pilawa als prominenter Glückspate dabei sein, wenn eine oder einer von 20 Losbesitzerinnen/Losbesitzern 1 Million Euro gewinnt. Für wen der Traum vom Millionengewinn über Nacht in Erfüllung geht, zeigt sich Ende April in Baden-Baden. Jörg Pilawa steht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei jedem Schritt des SKL Millionen-Events in drei spannenden Spieletappen zur Seite. Im Finale entscheidet dann die SKL-Lostrommel über die neue Millionärin oder den neuen Millionär. Weitere Informationen zum SKL-Millionen-Event und zum SKL-Millionenspiel finden Sie auf skl.de.

iStockphoto Das SKL Millionen-Event ist zu Gast in Baden-Baden.

Ihre Chance auf einen Millionengewinn:

Wir verlosen unter allen Teilnehmenden ein Lospaket für das SKL-Millionenspiel, zu dessen Gewinnangebot das SKL Millionen-Event gehört.

GKL Am 1. Juni 2022 startet das nächste SKL-Millionenspiel mit über 250 Gewinnen in Millionenhöhe und einer Gesamtgewinnsumme von über 1,27 Milliarden Euro.

75 Jahre Glück

Menschen glücklich zu machen, kommt nie aus der Mode: Schon seit 1947 bietet die SKL die Chance zum Glück. Am 1. Juni 2022 startet das nächste SKL-Millionenspiel mit über 250 Gewinnen in Millionenhöhe und einer Gesamtgewinnsumme von über 1,27 Milliarden Euro. Täglich gibt es mindestens 1 Million Euro zu gewinnen! Mit Ihrem Lospaket, bestehend aus vier Losanteilen mit unterschiedlichen Losnummern, nehmen Sie sechs Monate an den täglichen Ausspielungen teil und können so jeden Tag gewinnen. Und das mit einer Trefferchance von über 95 % (4 Lose) auf Gewinne in Höhe von 20 Euro bis zu 2 Millionen Euro. Mit etwas Glück können auch Sie beim nächsten SKL Millionen-Event dabei sein – mit der Chance von 1 : 20 auf 1 Million Euro. Alle Gewinne sind staatlich garantiert und steuerfrei.

Teilnahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung des Gewinns. Glücksspiel kann süchtig machen.

Teilnahmeschluss ist der 22. April 2022. Wir wünschen viel Glück!