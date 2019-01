Der kanadische Hersteller Campagna Motors bietet seit 1995 mit dem T-Rex eine ungewöhnliche Mischung aus Motorrad und Auto an. Nach ersten Meldungen im November 2018 ist die kleine Firma jetzt endgültig insolvent.

Die Meldung verbreitete Campagna-Chef André Morissette per Facebook: Die Banken seien nicht mehr in der Lage, die während des seit November 2018 laufenden Insolvenzverfahrens nötigen Finanzierungen zu leisten – Campagna Motors ist am Ende. Morissette bedankt sich bei allen Mitarbeitern, Kunden und Zulieferern und hofft darauf, dass der kleine Autohersteller einen Käufer findet. Bis dahin ruhen die Geschäfte, Morissette sucht sich eine neue Aufgabe.

F1-Mechaniker Daniel Campagna gründete 1988 zusammen mit dem Automobildesigner Paul Deutschman im südwestkanadischen Boucherville (Provinz Québec) Campagna Motors. Mit dem T-Rex von 1995 erlangte die Firma Bekanntheit: Der dreirädrige Zweisitzer wird aktuell von einem quer eingebauten BMW-Sechszylinder-Motor mit 160 PS angetrieben – bei BMW kommt dieser Motor unter anderem in der K 1600 GT zum Einsatz. In einigen US-Bundesstaaten konnte der T-Rex als Motorrad zugelassen werden, aber die mit Dreipunktgurten gesicherten Insassen mussten keinen Helm aufsetzen. Das Fahrzeug hat eine Pedalerie, die BMW-Handschaltung wird aber ähnlich wie bei einem Motorrad bedient. Über die gesamte Bauzeit kamen auch Motoradmotoren von Suzuki und Kawasaki zum Einsatz.

Elektromodell war in Planung

23 Angestellte bauten zwei bis drei T-Rex pro Woche, 2011 kam der ebenfalls dreirädrige V13R mit Harley-Davidson-Motor hinzu. Am 4. April 2018 stellte Campagna noch eine elektrische Variante des T-Rex vor, angetrieben mit Technik des kalifornischen Elektromotorrad-Herstellers Zero Motorcycles. Vier Monate später gab es erste Gerüchte, dass die Firma Kredite nicht mehr bedienen könne und Probleme hat, weiterhin BMW-Motoren zu beschaffen – Campagna Motors stellte einen Antrag auf Gläubigerschutz und im Oktober dann einen Antrag auf Insolvenz.

Im Frühjahr 2008 war Campagna Motors schon einmal insolvent – damals baute André Morissette zusammen mit seinem Geschäftspartner David Neault die Firma neu auf. Auf der Campagna-Website kann man immer noch den T-Rex und den V13R ordern, außerdem gibt es einen Aufruf, sich an dem Unternehmen zu beteiligen. Das nötige Gesamt-Investitionsvolumen wird mit 14 Millionen Dollar (umgerechnet zirka 12,25 Millionen Euro) angegeben, die Mindest-Investitionssumme beträgt 700 Dollar (612 Euro) – ein Hinweis darauf, dass der Hersteller seit einiger Zeit frisches Geld benötigte.