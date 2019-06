Letzte Corvette mit Frontmotor wird versteigert Noch dieses Jahr läuft letzte Corvette C7 vom Band

Chevrolet möchte die Corvette noch sportlicher, edler und teurer machen. Dafür rückt der Motor des legendären Sportwagens von der Front in die Mitte. Das letzte Frontmotor-Modell läuft noch in diesem Jahr als C7 vom Band, individuell konfigurierte Bestellungen nimmt der Hersteller bereits seit dem 23. Juni nicht mehr entgegen. Barrett-Jackson Auction versteigert jetzt dieses noch zu bauende Modell für einen guten Zweck.

Barrett-Jackson Auction Company Die Z06 ist unter anderem mit einem Navi und einem Leistungsdaten-Rekorder ausgerüstet.

Die letzte Corvette C7 ist ein mit roten Verzierungen versehenes schwarzes Z06-Coupé. Der Sportwagen verfügt über die Ausstattungsvariante 3LZ und ein Interieurpaket, in dem unter anderem eine rote Lederausstattung, ein Navigationssystem und ein Leistungsdaten-Rekorder enthalten sind. Als Motor kommt ein kompressorgeladener 6,2-Liter-V8 mit 659 PS zum Einsatz, der die C7 in 3,7 Sekunden auf 97 km/h (60 Meilen pro Stunde) bringt. Die Momente teilt der Fahrer per Hand mit einer Siebengang-Schaltung ein. Für die Verzögerung sorgen Brembo-Bremsen.

Barrett-Jackson Auction Company Der vorn montierte 6,2-Liter-Kompressormotor der Corvette C7.

Versteigerungserlös für Stiftung

Der Versteigerungserlös geht an die Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation. Diese Stiftung wurde von der Familie des Feuerwehrmanns Stephen Siller gegründet. Stephen Siller kam am 11. September 2001 beim Einsatz während der Terroranschläge auf das World Trade Center in New York City ums Leben. Die Stiftung finanziert Smart Homes für die am schwersten verletzten Feuerwehrleute. Jedes Smart Home wird auf die speziellen Bedürfnisse des jeweiligen Bewohners abgestimmt.

Versteigerungsmodell noch nicht gebaut

Laut GM ist das in den Bildern gezeigte Fahrzeug mit der zu versteigernden Corvette technisch identisch – die letzte Forntmotor-C7 ist aber noch nicht gebaut. Wann sie vom Band läuft, gibt GM demnächst bekannt. 100 Prozent des Versteigerungserlöses gehen an die Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation. Die C7 hat bei Barrett-Jackson die Los-Nummer 3001, die Versteigerung erfolgt voraussichtlich nach der Los-Nummer 396 am Freitag dem 28. Juni 2019 um 17:30 Uhr Ortszeit (11:30 Uhr MEZ/CET) in der Mohegan Sun Arena in Montville im US-Bundesstaat Connecticut.

Fazit

Die letzte mit einem Frontmotor ausgerüstete Corvette läuft noch in diesem Jahr vom Band – daran müssen sich Autofans erstmal gewöhnen. Schließlich war der amerikanische Sportwagen jahrzehntelang über viele Modellgenerationen eine Frontmotor-Ikone. Aber Chevrolet will die Corvette weiter oben positionieren, der Camaro soll die entstehende Lücke schließen. Dass die Zeit der Frontmotor-Corvette in Kürze abläuft, unterstreicht diese Auktion deutlich.