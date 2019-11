Ferrari Roma (2020) Front-Mittelmotor-Sportler mit V8-Biturbo

Damit verdrängt der vier Mal hintereinander zum Engine of the Year gekürte Biturbo auch in einem 2+2-Sitzer, in dem die Maschine vor der Windschutzscheibe platziert ist, den markentypischen V12. Im Roma setzten die Italiener den Motor so weit wie möglich nach hinten und bezeichnen das Layout daher als Front-Mittelmotor, quasi invertiert zu den klassischen Mittelmotor-Zweisitzern F8Tributo und 488.

Ferrari Das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe kommt auch beim SF90 Stradale zum Einsatz.

In dem schicken Coupé holt der aufgeladene V8-Motor aus 3,855 Liter Hubraum 620 PS bei 7.500 U/min. Die gibt er an das neue 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe weiter, das erstmals im SF90 Stradale Verwendung fand.

Ferrari Infobildschirme gibt es vor dem Fahrer, in der Mittelkonsole - und selbst der Beifahrer hat einen. Ferrari bezeichnet den Sportwagen als Coupé 2+.

Mit dem Design möchte Ferrari an das Dolce-Vita im Rom der 50er- und 60er-Jahre erinnern. Tatsächlich wirken die gerundeten Formen der Karosse ein bisschen retro.

Das Trockengewicht des Roma soll unter 1500 Kilogramm liegen. Dank 760 Nm ab 3000/min soll er in 3,4 Sekunden auf 100 km/h hechten.

technische Daten Ferrari Roma Motor Typ V8 - 90 Grad, Turbo Hubraum 3.855 ccm Bohrung und Hub 86,5 mm x 82 mm Leistung 620 PS bei 5.750 - 7.500/min Drehmoment 760 Nm bei 3.000/min Abmessungen und Gewicht Länge 4.656 mm Breite 1.974 mm Höhe 1.301 mm Radstand 2.670 mm Trockengewicht 1.472 kg Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit >320 km/h 0-100 km/h 3,4 sec 0-200 km/h 9,3 sec Verbrauch in Homologation CO2-Emissionen in Homologation

Innen erwartet die Kunden ein Cockpit mit dem markentypischen Multifunktions-Lenkrad (Manettino), auf dem neben Scheibenwischer, Blinker, Licht etc. auch die Fahrmodi zu aktivieren sind. Der Fahrer blickt auf digitale Instrumente vor dem Lenkrad und das Display auf der Mittelkonsole, der Beifahrer hat einen eigenen kleinen Bildschirm vor sich.

Fazit

Der V12 ist auch bei Ferrari weiter auf dem Rückzug. Im 812 Superfast darf er noch 800 PS bei 8.500 /min ausspucken, aber im SF90 ist ihm der V8-Biturbo dank Elektrounterstützung mit einer Systemleistung von 780 PS dicht auf den Fersen. Leistungstechnisch werden die vielzylindrigen Sauger also kaum mehr gebraucht.