Sportwagen-Neuzulassungen Mai 2019 Der Elfer schlägt zurück - BMW Z4 weiter gut dabei

Es lohnt sich auch mal der Blick ans Ende des Feldes. Dort steht im Mai mit einer Neuzulassung ein Auto, das vor der Jahrtausendwende geboren wurde. Die Rede ist vom Ferrari 360, der erste Sportwagen, den Maranello 1999 komplett aus Aluminium baute (Chassis, Karosserie, Aufhängung).

Ein Sportwagen, der auf einen 3,6-Liter-V8 baut. Der Saugmotor zwischen Cockpit und Hinterachse mobilisiert 400 PS und 373 Newtonmeter. Vor 20 Jahren war das ein Wert für den Stammtisch. Heute leistet soviel ein hochgezüchteter Kompaktsportwagen wie zum Beispiel der Audi RS3.

Porsche vorn mit Verlusten

Auf der anderen Seite des Klassements treiben sich die üblichen Verdächtigen herum. Im Gegensatz zum April eroberte nicht das Mercedes E-Klasse Coupé den Spitzenplatz, sondern der Porsche 911. Der Sportwagen-Klassiker holte sich 899 Mal ein neues Kennzeichen ab. Damit distanziert der Elfer die E-Klasse deutlich. Allerdings gibt es für Porsche auch schlechte Nachrichten. Im Mai 2018 kam der Elfer auf 1.100 Neuzulassungen.

Auch das E-Klasse Coupé muss mit einem Rückgang von 865 auf 684 Neuzulassungen leben. Es reicht immerhin, um sich vor dem BMW Z4 zu halten. Münchens neuer Roadster springt wie im April auf das Podest. Dieses Mal mit 650 Neuzulassungen – die Hälfte davon von gewerblichen Haltern angemeldet. Der Plattform-Bruder mit dem geschlossenen Dach kommt dagegen nur auf zehn Neuzulassungen im Mai 2019. Damit reiht sich der Toyota Supra auf dem 27. Platz ein.

Den Monat können die Sportwagenbauer als Erfolg verbuchen. Das Kraftfahrt-Bundesamt zählt insgesamt 4.961 Neuzulassungen, verteilt auf 35 Sportwagen. Im gleichen Monat 2018 waren es 4.598 Neuzulassungen. In den nächsten sieben Monaten müssen die Sportwagen ihre Aufholjagd fortsetzen. Ansonsten wird es nichts mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Momentan hinkt man um etwa 1.500 Neuzulassungen hinterher (19.595 zu 21.008).

KBA Sportwagen-Neuzulassungen Mai 2019: Die Tops und Flops Achim Hartmann 1/36 Im Mai 2019 wurden in Deutschland insgesamt 332.962 Autos neu zugelassen. Auf das Segment der Sportwagen entfallen davon 4.961 Exemplare. Das entspricht einem Anteil von 1,5 Prozent des Gesamtmarkts. Achim Hartmann 1/36 Im Mai 2019 wurden in Deutschland insgesamt 332.962 Autos neu zugelassen. Auf das Segment der Sportwagen entfallen davon 4.961 Exemplare. Das entspricht einem Anteil von 1,5 Prozent des Gesamtmarkts. Ferrari 2/36 Sportwagen Platz 32: FERRARI F 360 mit 1 Neuzulassung im Mai 2019. Lorenzo Marcinno 3/36 Sportwagen Platz 32: FERRARI CALIFORNIA mit 1 Neuzulassung im Mai 2019. Aston Martin 4/36 Sportwagen Platz 32: ASTON MARTIN RAPIDE mit 1 Neuzulassung im Mai 2019. Aston Martin 5/36 Sportwagen Platz 32: ASTON MARTIN DBS mit 1 Neuzulassung im Mai 2019. Jarowan Power 6/36 Sportwagen Platz 31: LOTUS EVORA mit 3 Neuzulassungen im Mai 2019. Lena Willgalis 7/36 Sportwagen Platz 28: NISSAN GT-R mit 5 Neuzulassungen im Mai 2019. auto motor und sport 8/36 Sportwagen Platz 28: MORGAN 4/4 mit 5 Neuzulassungen im Mai 2019. Lotus 9/36 Sportwagen Platz 28: LOTUS ELISE mit 5 Neuzulassungen im Mai 2019. Harald Dawo 10/36 Sportwagen Platz 26: TOYOTA SUPRA mit 10 Neuzulassungen im Mai 2019. Rossen Gargolov 11/36 Sportwagen Platz 26: LEXUS LC mit 10 Neuzulassungen im Mai 2019. Achim Hartmann 12/36 Sportwagen Platz 25: LOTUS EXIGE mit 11 Neuzulassungen im Mai 2019. Rossen Gargolov 13/36 Sportwagen Platz 24: ASTON MARTIN DB11 mit 12 Neuzulassungen im Mai 2019. Hersteller 14/36 Sportwagen Platz 23: MASERATI GRANTURISMO mit 13 Neuzulassungen im Mai 2019. Rossen Gargolov 15/36 Sportwagen Platz 22: SUBARU BRZ mit 18 Neuzulassungen im Mai 2019. Rossen Gargolov 16/36 Sportwagen Platz 20: NISSAN 370Z mit 25 Neuzulassungen im Mai 2019. Rossen Gargolov 17/36 Sportwagen Platz 20: FERRARI PORTOFINO mit 25 Neuzulassungen im Mai 2019. Hersteller 18/36 Sportwagen Platz 19: ASTON MARTIN V8 mit 29 Neuzulassungen im Mai 2019. Daimler 19/36 Sportwagen Platz 18: MERCEDES SL mit 32 Neuzulassungen im Mai 2019. Hans-Dieter Seufert 20/36 Sportwagen Platz 17: ALPINE A110 mit 38 Neuzulassungen im Mai 2019. Hersteller 21/36 Sportwagen Platz 15: TOYOTA GT 86 mit 39 Neuzulassungen im Mai 2019. Hans-Dieter Seufert 22/36 Sportwagen Platz 15: FERRARI 488 mit 39 Neuzulassungen im Mai 2019. Rossen Gargolov 23/36 Sportwagen Platz 14: BMW I8 mit 48 Neuzulassungen im Mai 2019. Rossen Gargolov 24/36 Sportwagen Platz 13: AUDI R8 mit 49 Neuzulassungen im Mai 2019. Lamborghini 25/36 Sportwagen Platz 12: LAMBORGHINI AVENTADOR mit 56 Neuzulassungen im Mai 2019. Hans-Dieter Seufert 26/36 Sportwagen Platz 11: PORSCHE CAYMAN mit 96 Neuzulassungen im Mai 2019. Achim Hartmann 27/36 Sportwagen Platz 10: JAGUAR F-TYPE mit 129 Neuzulassungen im Mai 2019. Rossen Gargolov 28/36 Sportwagen Platz 9: CHEVROLET CAMARO mit 185 Neuzulassungen im Mai 2019. Rossen Gargolov 29/36 Sportwagen Platz 8: PORSCHE BOXSTER mit 186 Neuzulassungen im Mai 2019. Achim Hartmann 30/36 Sportwagen Platz 7: MERCEDES SLK, SLC mit 319 Neuzulassungen im Mai 2019. Rossen Gargolov 31/36 Sportwagen Platz 6: FORD MUSTANG mit 427 Neuzulassungen im Mai 2019. Rossen Gargolov 32/36 Sportwagen Platz 5: MERCEDES AMG GT mit 432 Neuzulassungen im Mai 2019. Audi 33/36 Sportwagen Platz 4: AUDI TT mit 478 Neuzulassungen im Mai 2019. 34/36 Sportwagen Platz 3: BMW Z4 mit 650 Neuzulassungen im Mai 2019. Daimler 35/36 Sportwagen Platz 2: MERCEDES E-KLASSE COUPE mit 684 Neuzulassungen im Mai 2019. Achim Hartmann 36/36 Sportwagen Platz 1: PORSCHE 911 mit 899 Neuzulassungen im Mai 2019.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf dem deutschen Markt gibt, oder die nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nummer erhalten.