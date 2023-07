Extrem attraktiv ist der Hauptpreis: Denn wir verlosen ein ViveLaCar-Autoabo im Wert von 15.000 Euro! Was das konkret bedeutet? Der Sieger der Leserwahl kann sich auf der ViveLaCar-Webseite das Auto seiner Wahl aussuchen. Die einzige Begrenzung ist der Gesamtwert von 15.000 Euro, macht also einen monatlichen Abo-Wert von 1.250 Euro. Beim Jahres-Abo hat der Sieger 1.200 Freikilometer pro Monat. Versicherung, Steuern, Wartung – alle fixen Kosten bis auf das Tanken sind im ViveLaCar-Autoabo enthalten. Das Fahrzeugangebot bei www.vivelacar.com wechselt ständig, und statt ein Modell vorzubestimmen, überlassen wir 2023 dem Gewinner der Leserwahl die Auswahl seines Wunschautos aus dem tagesaktuellen Angebot.

Teilnahmebedingungen: Teilnehmen kann jeder Leser ab 18 Jahren, ausgenommen sind Mitarbeiter der Verlagsgruppe Motor Presse Stuttgart sowie ihre Angehörigen. Eine Teilnahme per Liste ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und in Heft 12/2023 mit Namen, Wohnort und Foto veröffentlicht. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden. Bei gesponserten Gewinnen behalten wir uns vor, Ihre Adressdaten zur direkten Gewinnauslieferung an den Sponsor weiterzugeben (Art. 6 I Iin. C) DSVGO). Rechtsweg, Barauszahlung und Umtausch sind ausgeschlossen. Näheres zu den Teilnahmebedingungen und unserem Datenschutz finden Sie auf www.leserumfragen.de/sportauto/datenschutz.