Hyundai kündigt neue SUV-Studie an Kompakter Plugin-Hybrid

In diesem Monat wird Hyundai eine neue SUV-Studie zeigen. Mit modernem Design und einem Plugin-Hybrid unter der Motorhaube ist zu erwarten, dass sie den Nachfolger des erfolgreichen Tucson ankündigt.

Im Vorfeld der L.A. Auto Show (22. November bis 1. Dezember 2019) findet in Los Angeles die Fachmesse Automobility LA satt. Diese Veranstaltung nutzt Hyundai zur Premiere einer neuen SUV-Studie.

Zu den ersten Teaser-Bildern verraten die Koreaner, dass im kompakten SUV ein Plugin-Hybrid eingebaut sein soll. Das Design ist modern und setzt die aktuelle Formensprache der Marke fort. Die leicht eckigen Radhäuser, die auch aktuelle SUV-Serienmodelle von Hyundai haben, werden hier durch ins Blech gebügelte Falten betont.

Aerodynamische Front

An der Front verstecken sich die Hauptscheinwerfer hinter der Kühlermaske, ähnlich dem bereits vorgestellten Facelift der Mittelklasselimousine Grandeur. Im Stand ist das Gesicht des SUV geschlossen. Setzt sich das Auto in Bewegung, können die einzelnen Elemente der Verkleidung einzeln geöffnet werden. Damit sollen im Vergleich zu einem offenen Kühlergitter die Aerodynamik verbessert und der Energieverbrauch gesenkt werden.

„Wir verfolgen innovative Lösungen beim Design und werten das Produkterlebnis mit unserer “Sensuous Sportiness„-Designsprache emotional auf“, beschreibt SangYup Lee, Leiter Hyundai Global Design Center, den eigenen Anspruch. Mit den Studien Le Fil Rouge und dem Konzept 45, das auf der IAA 2019 vorgestellt wurde, wurde diese neue Designrichtung bereits eingeleitet. Auch die in Europa nicht erhältlichen Modelle Sonata und Grandeur folgen ihr.

Die SUV-Studie, die Hyundai in Los Angeles zeigen wird, dürfte mehr als eine reine Fingerübung der Gestalter sein. Für 2020 wird der Nachfolger des kompakten SUV Tucson erwartet. Die neue Generation dürfte sich in großen Teilen des Karosseriedesigns am Concept Car orientieren.

Fazit

Mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb und Linien, die der aktuellen Designsprache folgen, ist die angekündigte SUV-Studie von Hyundai keine reine Zukunftsmusik. Gut möglich, dass sie die Vorhut für den neuen Tucson ist, der 2020 vorgestellt wird.