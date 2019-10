Mercedes GLC F-Cell Streifenwagen Emissionslos auf der Jagd nach Gangstern

Der lokal emissionsfreie GLC F-Cell erhielt neben der markanten Beklebung eine Funkvorrüstung, einen Tonfolgeverstärker, ein Dachbalkensystem und zwei Lautsprecher. Seinen Dienst trat er am bereits 24. Oktober 2019 an.

Der Funkstreifenwagen verfügt über alle Funktionen wie ein normaler #FuStw. Die Erprobung der Praxistauglichkeit ist auf mehrere Jahre angelegt und wird zunächst am PK14 in der #Innenstadt, PK25 #Bahrenfeld und PK36 #Bramfeld stattfinden. pic.twitter.com/YZECW9REbG — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) October 24, 2019

Der Brennstoffzellen-Batterie-Hybrid hat über 210 PS und eine Reichweite von etwa 470 Kilometern. Durch die Kombination aus Brennstoffzellen- und Batterietechnik stammt die elektrische Energie sowohl aus der Steckdose als auch von der Wasserstoff-Tankstelle. Das Volltanken dort dauert gerade einmal drei Minuten. Mit einer Länge von 4,67 Metern bietet der SUV auch reichlich Platz für unfreiwillige Mitfahrer.

Hamburger werden ihn in den kommenden Jahren hauptsächlich in der Innenstadt und in den Bereichen Bahrenfeld und Bramfeld sehen. Beamte aus drei Polizeikommissariaten legen während der Erprobungszeit im Wechsel Hand an, danach geht das Fahrzeug zurück an Mercedes. In den kommenden Jahren wollen die Hanseaten ihren Fuhrpark zudem um weitere Fahrzeuge mit alternativen Antriebe erweitern.

Fazit

Aufgepasst, Hamburger Verbrecher! Recht und Ordnung kommen jetzt umweltfreundlicher und auch leise auf euch zu.