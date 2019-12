Mitsubishi zeigt gepimpte Showcars Schräges Customizing für Serienautos

So zeigt Mitsubishi den kleinbusartigen Delica mit Allradantrieb und Dieselmotor nicht nur in bösem Schwarz, wie er als Shuttle für das Rugby-Team Neuseelands bei der WM 2019 zum Einsatz kam. Sondern auch in einer Retro-Variante, für die der japanische Fernsehproduzent Tery Ito verantwortlich zeichnet. Warum? Ein japanisches Geheimnis. Wir hoffen nicht, dass der Mann die asiatische Version von „A-Team“ plant und mit dem rotzgrünen Allradbus die automobile Hauptrolle besetzen will.

Mitsubishi Diese Delica-Version im Retro-Design hat der japanische Fernsehproduzent Terry Ito gestaltet.

Außerdem auf der Messe: Eine martialisch offroadbereifte Version des Eclipse und ein Outlander PHEV als Katastrophen-Hilfs-Fahrzeug mit Satelliten-Antenne für Internet-Empfang auf dem Dach.

Wirklich schräg: Das Mitsubishi eK Cross Wild Beast Concept, eine Version des Kei-Cars (Kleinstauto) im Abenteuerlook und Dachständer. Die gelbe Lackierung mit dem gelben „X“ auf der Flanke lässt den hochbauenden Kleinwagen wirken wie ein Follow-Me-Fahrzeug, das auf dem Flughafen zwischen zwei Flugzeugschlepper geraten ist.

Mitsubishi zeigt die Custom Cars auf dem Tokyo Auto Salon 2020. Der findet vom 10. bis 12. Januar im Makuhari-Messezentrum statt