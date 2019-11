Aiways entwickelt Methanol-Brennstoffzelle Elektroauto mit Range Extender

Neben Batterien als Energiespeicher gelten auch Brennstoffzellen als Alternative zur Versorgung von Elektroantrieben in Fahrzeugen. In Zusammenhang mit der Brennstoffzelle wird meist Wasserstoff als Speichermedium genannt, mit Hyundai Nexo, Mercedes GLC F-Cell und Toyota Mirai gibt es bereits Autos mit Wasserstofftanks auf dem Markt.

Der chinesische Autohersteller Aiways, der schon im kommenden Jahr mit dem batterieelektrischen SUV U5 in Europa auf den Markt kommen will, arbeitet an der Integration von Methanol-Brennstoffzellen in seine Pkw-Architektur. Die Technologie wurde im Sportwagenprototyp Gumpert Nathalie bereits erprobt und gezeigt.

Flüssiges Methanol im Tank

Getankt wird flüssiges Methanol, das idealerweise aus regenerativen Quellen stammt. Methanol kann aus Pflanzen gewonnen werden und entsteht auch beim Stoffwechsel von Bakterien. Wu Wie, Vizepräsident von Aiways Powertrain, erklärt: „Mit der Entwicklung unserer neuartigen Methanol-Brennstoffzellentechnologie haben wir die mit Wasserstofffahrzeugen in Verbindung gebrachten Unvollkommenheiten überwunden – nämlich eine sichere Lagerung und das praktische Tanken von Flüssigkraftstoff. Dadurch können wir die Entwicklungskosten des Gesamtfahrzeugs reduzieren und seine Reichweite verlängern.“

Aiways integriert die Methanol-Brennstoffzelle, eigenen Angaben zufolge, in eine batterie-elektrische Fahrzeugplattform. Die Batterie kann damit kleiner ausfallen, die Brennstoffzelle produziert als Range Extender während der Fahrt Strom für den Elektrontrieb.

Fazit

Brennstoffzellenautos haben den Vorteil der schnellen Betankungen auf längeren Strecken. Wird flüssiger Kraftstoff an Bord für die Stromversorgung genutzt, der zudem über die bestehende Tankstellen-Infrastruktur angeboten wird, bringt das gegenüber Wasserstoff als Energiespeicher weiteren Vortrieb und die Entwicklung und den Ausbau der Technologie.