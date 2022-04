Audi Urban Sphere Elektrischer Crossover-Van

Audi wirft mit gleich drei grundverschiedene Concept Cars einen Blick in die elektrische Zukunft. Am 19. April 2022 debütiert mit dem Urban Sphere der dritte Teil der Sphere-Trilogie.

Designchef Marc Lichte und der Audi-Markenchef Henrik Wenders erlaubten bereits im Sommer 2021 im Social-Business-Netzwerk Linked-in gemeinsam einen Blick in die elektrische Audi-Zukunft. Dafür hatten sich die Ingolstädter gleich drei Concept Cars ausgedacht.

Zwischenzeitlich wurde das Audi Grand Sphere Concept (siehe Fotoshow) als Ausblick auf die elektrische Reiselimousine "Landjet" auf der IAA 2021 konkretisiert. Ebenfalls bereits vorgestellt wurde das Audi Skysphere Concept als offener Elektro-Zweisitzer mit variablem Radstand.

Urban Sphere wird Van-artig

Audi Der Teaser zeigt gegenläufig öffnende Türen und zwei Sitzreihen.

Am 19. April 2022 gewähren die Ingolstädter dann auch tiefere Einblicke in des dritte Conceptcar – den Audi Urban Sphere. Der Platz in der Stadt. Ein Fortschritt von innen nach außen. Ein hoher Crossover mit markantem Heck, hoher Schulter und extrem kurzen Überhängen. Van? Kombi? SUV? Von allem ein bisschen. Die Audi-Interpretation eines modernen Familienautos. So etwas kann man sich auch problemlos als autonomen Peoplemover vorstellen. Auf den Teaserbildern sind gegenläufig öffnende Türen ohne B-Säule zu erkennen. Dahinter warten mindestens zwei Sitzreihen mit Einzelsitzen. Die flach liegende Windschutzscheibe setzt weit vorne an, die hohe Dachlinie verspricht auch den Fondpassagieren viel Kopffreiheit.

Unter dem Audi Urban Sphere dürfte wie bei den Schwestermodellen die gemeinsam mit Porsche entwickelte Premium Plattform Electric (PPE) stecken.

Fazit

Aus einem Artemis werden drei Audis. Klingt gewagt, könnte aber tatsächlich so kommen und würde wahrscheinlich zu der strategischen Neuausrichtung passen, die Audi-Chef Markus Duesmann im Juni 2021 angekündigt hat. Verbrenner-Modelle fallen weg oder werden zusammengelegt und machen dafür Platz für neue Elektro-Baureihen. Der Urban Sphere könnte dabei ein elektrisches Van-Konzept darstellen.