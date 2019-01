Das Schweizer Rohstoffunternehmen Blackstone Resources plant 200 Millionen Euro in eine Batteriezellenfertigung in Deutschland zu investieren.

Das Unternehmen hat dafür die Blackstone Research GmbH in Erfurt gegründet, die die Forschung sowie die Zellfertigung vorantreiben soll. Geplant ist die Produktion von 100.000 Zellen in einer ersten Phase, die Produktion soll jedoch ausgebaut werden.

Standort in Eisenach oder Braunschweig

Aktuell ist die Stadt Eisenach, welche ca. 50 km westlich von Erfurt liegt, als Produktionsort im Gespräch. Alternativ könnte die Fertigungsstätte in Braunschweig in VW-Nähe entstehen. Auch das Das chinesische Unternehmen CATL will in Erfurt seine erste deutsche Gigafactory eröffnen. Die Zellfabrik in Thüringen ist auf eine Jahreskapazität von 14 Gigawattstunden ausgelegt. Bis 2022 will CATL gut 240 Millionen Euro investieren.

Man hoffe, so das Schweizer Unternehmen, entsprechende Unterstützung in Form von Fördergeldern seitens des EU Entwicklungs- und Forschungsfonds sowie der deutschen Regierung, sowohl auf Länder- als auch auf lokaler Ebene, zu bekommen.

Blackstone handelt mit Batterie-Rohstoffen

Die Batteriefertigung ist für Blackstone Resources ein Ausbau ihres Kerngeschäfts. Die Blackstone Resources AG ist eine Schweizer Holdinggesellschaft, die sich auf den Bereich Primärmetalle für den Batteriemarkt konzentriert. Darüber hinaus errichtet, entwickelt und betreibt Blackstone Raffinerien für Gold und Batteriemetalle. Sie bietet direkte Beteiligungen an wichtigen Batteriemetallen an, da aufgrund der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen große Mengen dieser Metalle wie Kobalt, Molybdän, Graphit und Lithium benötigt werden. Blackstone Resources hat zudem ein Forschungsprogramm über neue Batterietechnologie gestartet und hat das international anerkannte Batteriecodesystem BBC entwickelt.