Studie BYD Ocean-X Elektro-Limousine mit 800-Volt-Technologie

Teil der neuen Fahrzeugarchitektur ist ein Lithium-Eisenphosphat-Akku, von BYD "Blade Battery" genannt. Der Stromspeicher soll im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien besser gegen äußere Einflüsse, beispielsweise bei Unfällen, geschützt sein. Außerdem konnte die Energiedichte erhöht werden. Die neue Elektroauto-Plattform von BYD ermöglicht dank 800-Volt-Technologie schnelles Laden. Neben der Verwendung in eigenen Modellen will BYD die Plattform auch an andere Autohersteller verkaufen.

Ob und wann aus dem Konzeptfahrzeug Ocean-X ein Serienfahrzeug wird, ist noch nicht bekannt.

Fazit

Nach SUV kommen mehr und mehr Limousinen mit Elektroantrieb, auch aus China. Der BYD Han ist bereits auf dem Markt. Auf Basis einer neuen Plattform zeigt der Hersteller zudem das Konzeptfahrzeug Ocean-X.