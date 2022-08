BYD Seal Elektro-Limousine Wenn das Model 3 mit dem Taycan ...

Immer mehr Autohersteller schwören dem Verbrennungsmotor ab. Dieser Trend lässt sich nicht nur in Europa, den USA oder Japan beobachten. Auch die chinesischen Marken sehen ihre Zukunft verstärkt in elektrifizierten Antrieben. Der Riesenkonzern BYD (Build Your Dreams), der noch 2022 in Europa starten will, hat bereits im vergangenen Jahr angekündigt, nach und nach klassisch angetriebene Modelle ausrangieren zu wollen. An ihre Stelle werden Plug-in-Hybride und reine Elektrofahrzeuge treten. Der neue Seal, der auch für die europäischen Märkte vorgesehen ist, soll eines der Zugpferde dieser Strategie sein.

Wer nun denkt: "Nanu, der kommt mir irgendwie bekannt vor!", liegt nicht so falsch. In der gesamten Linienführung und hinsichtlich der Proportionen erkennen wir klar das Tesla Model 3 als Vorbild wieder. Den recht kurzen Vorderwagen, die hinten fließend nach unten sinkende Dachpartie und das Stummelheck mit der Abrisskante hätte so auch aus der Feder des Tesla-Designchefs Franz von Holzhausen stammen können. Hinzu kommt vorne eine Prise Porsche Taycan sowie Kia EV6; an den Flanken erkennen wir einen Hauch Hyundai und bündig in die Karosserie integrierte Türöffner. Das ergibt generell ein stimmiges und gefälliges Ganzes, das jedoch nicht besonders kreativ erscheint.

Etwas größer als das Tesla Model 3

Chinesische Medien berichten von Dimensionen, die den BYD Seal in die obere Mittelklasse einordnen. Er ist 4,80 Meter lang, 1,88 Meter breit und 1,46 Meter hoch; der Radstand beträgt 2,92 Meter. Damit ist er etwas größer als der designierte Hauptkonkurrent Tesla Model 3, der in der Länge 4,69 Meter misst und auch in allen anderen Richtungen etwas kleinere Maße aufweist. In der BYD-Modellhierarchie ordnet sich der Seal damit unterhalb des Han an (siehe Video nach dem ersten Absatz), den die Chinesen als Model-S-Konkurrenten positionieren und der ebenfalls nach Deutschland kommt.

Der Seal ist die Weiterentwicklung der Konzeptstudie Ocean-X, die BYD im September 2021 vorgestellt hat. Mit ihr und dem technisch eng verwandten Han hat der Mischkonzern seine neue "E-Platform 3.0" eingeführt, die natürlich auch das Serienauto nutzt und die der Hersteller künftig auch anderen Marken anbieten möchte. Die neue Elektroauto-Plattform von BYD ermöglicht dank 800-Volt-Technologie schnelles Laden.

Mit LFP- und "Cell to Body"-Akku

Teil der neuen Fahrzeugarchitektur ist ein Lithium-Eisenphosphat-Akku mit besonders hoher Energiedichte, von BYD "Blade Battery" genannt. Mit seinem Stromspeicher folgt der Seal als erstes BYD-Modell dem "Cell to Body"-Konzept, ist also als tragendes Bauteil in das Chassis des Seal integriert. Dadurch soll er im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien besser gegen äußere Einflüsse, beispielsweise bei Unfällen, geschützt sein und eine optimierte Torsionssteifigkeit aufweisen.

Über die Antriebstechnik lässt sich bislang nur spekulieren. Nach Informationen auf der Internetseite des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnik (MIIT), das auch für Patentanmeldungen zuständig ist, soll es drei Modellversionen mit ein- und zweimotorigem Antriebs-Layout geben. Dazu passt, dass BYD sowohl Hinter- als auch Allradantrieb für seinen Neuling in Aussicht stellt. Vorn verfügt der Seal über Doppelquerlenker und hinten über eine Fünflenker-Achse. Die Gewichtsverteilung zwischen beiden Achsen soll das ideale Verhältnis von 50:50 aufweisen. Obendrein spendieren die Chinesen ein Torque-Vectoring-System namens ITAC.

Der Seal kommt nach Deutschland – nur wann?

Konkretes in Sachen Interieur lässt zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls auf sich warten. Ähnliches gilt in Bezug auf automatisierte Fahrfunktionen. Klar ist in dieser Hinsicht nur, dass das Modell auf die Architektur Drive Hyperion von Nvidia zurückgreifen wird.

Bereits im August 2022 soll der BYD Seal auf dem chinesischen Markt eingeführt werden. Die Preise sind bislang noch nicht bekannt. Chinesische Medien nennen eine Spanne von 220.000 bis 280.000 Yuan, was aktuell umgerechnet etwa 31.900 bis 40.600 Euro entspricht. Wann der BYD Seal in Deutschland auf den Markt kommt, ist derzeit noch unklar.

Fazit

Nach SUV kommen mehr und mehr Limousinen mit Elektroantrieb, auch aus China. Der BYD Han ist bereits auf dem Markt und wird eines der Modelle sein, mit denen der Konzern nach Europa expandiert. Auf Basis der von ihm genutzten neuen Plattform kommt in Kürze der etwas kleinere Seal, der dem Tesla Model 3 erstaunlich ähnlich sieht. Dessen Marktstart in unseren Breiten wird jedoch wohl etwas länger auf sich warten lassen.