Rechenspielchen mit E-Autos So viel kostet eine Kilowattstunde

Wir haben für Sie ausgerechnet, was für Preise die Hersteller pro Kilowattstunde-Batteriekapazität aufrufen. Die Preisspanne reicht von 460 Euro bis hin zu 1.986 Euro für eine Kilowattstunde.

Elektroautos stürmen so langsam aber sicher die Ausstellungsflächen der Autohäuser. Neben dem Design steht noch, anders als bei Benzinern oder Dieseln, vor allem die Reichweite im Fokus. Wer eine große Reichweite haben möchte, greift demnach zwangsläufig bei den Fahrzeugen mit einer großen Batteriekapazität zu. Doch was kostet eigentlich umgerechnet eine Kilowattstunde dieser Kapazität?

So viel kostet eine Kilowattstunde

Die günstigste Leistungs- und Ausstattungsstufe der jeweiligen Batteriegröße der Modelle vorausgesetzt (bei der Berechnung sind die Subventionen von Bund und Hersteller nicht berücksichtigt worden) ist der Preis für eine Kilowattstunde beim Renault Zoe am geringsten. Der Elektro-Franzose in der Life-Ausstattung verfügt über eine 52 kWh große Batterie und kostet 23.900 Euro. Unterm Strich werden hier also 460 Euro/kWh fällig.

Tesla unter den zehn Günstigsten

Der wohl bekannteste Elektroautohersteller der Welt, Tesla, schafft es mit seinem neuen Model 3 sogar in die Top 10 der günstigsten kWh-Preis-Fahrzeuge. 610 Euro kostet eine kWh der 75 kWh großen Batterie des 45.770 Euro teuren Amerikaners. Das Ende des Liste und somit den höchsten kWh-Preis ruft Porsche für seinen Taycan Turbo mit 1.629 Euro auf. Da der Turbo S über dieselbe Batteriekapazität (93,4 kWh) verfügt wie der Turbo, ist er nicht in unserer Liste aufgeführt. Mit 1.986 Euro würde er allerdings den teuersten kWh-Preis ausweisen.

So viel kostet eine Kilowattstunde beim Autohersteller Modell Euro pro kWh Batteriegröße in kWh Fahrzeugpreis kW (PS) 1 RENAULT ZOE Life Z.E. 50 460 € 52,0 23.900 € 79 (108) 2 RENAULT ZOE Life Z.E. 40 534 € 41,0 21.900 € 79 (108) 3 SEAT MII electric 561 € 36,8 20.650 € 61 (83) 4 KIA E-SOUL 150kW Edition 7 590 € 64,0 37.790 € 150 (204) 5 OPEL CORSA-e Selection 598 € 50,0 29.900 € 100 (136) 6 PEUGEOT 208 136 Active 609 € 50,0 30.450 € 100 (136) 7 TESLA MODEL 3 610 € 75,0 45.770 € 225 (306) 8 KIA NIRO Edition 7 611 € 64,0 39.090 € 150 (204) 9 HYUNDAI KONA elektro 150 kW 647 € 64,0 41.400 € 150 (204) 10 SKODA CITIGO iV Ambition 649 € 32,3 20.950 € 61 (83) 11 VOLKSWAGEN E-UP! 680 € 32,3 21.975 € 61 (83) 12 NISSAN LEAF 62 kW 721 € 62,0 44.700 € 160 (217) 13 POLESTAR 2 742 € 78,0 57.900 € 300 (408) 14 TESLA MODEL Y 760 € 75,0 56.980 € 199 (271) 15 DS 3 E-TENSE 768 € 50,0 38.390 € 100 (136) 16 CITROEN E-MEHARI 50 kW 842 € 30,0 25.270 € 50 (68) 17 E-GO LIFE 60 847 € 23,5 19.900 € 60 (82) 18 AUDI E-TRON 55 quattro 852 € 95,0 80.900 € 300 (408) 19 KIA E-SOUL 100 kW Edition 7 867 € 39,2 33.990 € 100 (136) 20 TESLA MODEL S 868 € 100,0 86.800 € 413 (562) 21 HYUNDAI KONA elektro 100 kW 878 € 39,2 34.400 € 100 (136) 22 JAGUAR I-PACE EV400 S 883 € 90,0 79.450 € 294 (400) 23 MERCEDES EQC 400 4Matic 891 € 80,0 71.281 € 300 (408) 24 VOLKSWAGEN E-GOLF 891 € 35,8 31.900 € 100 (136) 25 KIA NIRO 100 kW Edition 7 900 € 39,2 35.290 € 100 (136) 26 BMW I3 900 € 42,2 38.000 € 125 (170) 27 HYUNDAI IONIQ elektro 911 € 38,3 34.900 € 100 (136) 28 TESLA MODEL X 917 € 100,0 91.700 € 413 (562) 29 NISSAN LEAF 920 € 40,0 36.800 € 110 (150) 30 HONDA HONDA E 954 € 35,5 33.850 € 100 (136) 31 E-GO LIFE 40 994 € 17,5 17.400 € 40 (54) 32 MINI COOPER SE Trim S 997 € 32,6 32.500 € 135 (184 33 E-GO LIFE 20 1.097 € 14,5 15.900 € 20 (27) 34 SMART FORTWO EQ Coupé 1.247 € 17,6 21.940 € 60 (82) 35 PORSCHE TAYCAN 4S 1.333 € 79,2 105.607 € 390 (530) 36 PEUGEOT ION 1.363 € 16,0 21.800 € 49 (67) 37 SMART FORTWO EQ Cabrio 1.432 € 17,6 25.200 € 60 (82) 38 CITROEN C-ZERO 1.503 € 14,5 21.800 € 49 (67) 39 PORSCHE TAYCAN Turbo 1.629 € 93,4 152.136 € 500 (680)

Fazit

Ein hoher (errechneter) Kilowattstundenpreis lässt nicht zwangsläufig auf einen hohen Anschaffungspreis des Elektroautos schließen, da heutzutage auch schon in Mittelklassefahrzeugen große Batterien verbaut sind, was den Preis drückt. Seine Höhe ist demnach in keiner Weise aussagekräftig und sollte beim E-Autokauf keine Rolle spielen.