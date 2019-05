Tesla dreht schon wieder an der Preisschraube: In den USA wird das Model 3 teurer, die Basisvariante ist nicht mehr online zu bekommen. Und wie sieht es mit den Elektroauto-Preisen in Deutschland aus?

Die Preise der von Tesla angebotenen Modelle ändern sich beinahe im Rhythmus der Kraftstoffpreise. Jetzt geht es wieder mal nach oben – und zwar beim Mittelklassemodell Model 3. Alle Versionen kosten in den USA nun 400 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 358 Euro) mehr. Das günstigste online bestellbare Model 3 steht für 39.900 Dollar (35.675 Euro) auf der Website. Die erst seit kurzer Zeit verfügbare 35.000-Dollar-Einstiegsversion (31.294 Euro) ist von der Online-Präsenz verschwunden. Wer das günstigste Model 3 kaufen möchte, muss entweder beim Hersteller anrufen oder in einem der Shops vorbeischauen.

In Deutschland kostet das günstigste Model 3 aktuell ab 44.500 Euro. Den günstigsten Einstieg in die Elektroauto-Welt bietet nach wie vor der nach den Zulassungsvorschriften für Quads zertifizierte Renault Twizy: Für ihn sind 6.950 Euro plus Batteriemiete fällig. Das günstigste „echte“ Auto wird ab Spätsommer 2019 der e.Go Mobile Life 20 für 15.900 Euro. Wichtig: Der Erwerb (Kauf oder Leasing) eines Elektrofahrzeugs wird nach wie vor mit einer Prämie von 4.000 Euro belohnt, die Kaufpreis-Höchstgrenze liegt bei 60.000 Euro (Netto-Listenpreis) für das Basisfahrzeug. Der Bund und die Autohersteller teilen sich die Prämie je zur Hälfte. In der Tabelle unten stehen die Preise aller aktuell in Deutschland angebotenen Elektroautos.

Elektroauto-Preise Deutschland, Stand Mai 2019

Elektroauto Preis zusätzliche Batteriemiete Renault Twizy (Zulassungsnorm für Quads) 6.950 Euro ja e.Go Mobile Life 20 15.900 Euro nein e.Go Mobile Life 40 17.400 Euro nein e.Go Mobile Life 60 19.900 Euro nein Citroën C-Zero 21.800 Euro nein Peugeot i-On 21.800 Euro nein Renault Zoe Z.E. 22 21.900 Euro ja Smart Fortwo EQ 21.940 Euro nein Smart Forfour EQ 22.600 Euro nein VW e-up! (aktuell nur Lagerbestände verfügbar) 22.975 Euro nein Renault Kangoo Z.E. 24.776 Euro ja Smart Fortwo EQ cabrio 25.200 Euro nein Citroën E-Méhari 25.270 Euro nein Renault Zoe Z.E. 40 26.100 Euro ja Renault Kangoo Z.E. Maxi 26.204 Euro ja Hyundai Ioniq Elektro 33.300 Euro nein KIA Soul EV 100 kW (136 PS) 33.990 Euro nein Nissan e-NV200 Kastenwagen 34.105 Euro nein Hyundai Kona Elektro 100 kW (136 PS) 34.600 Euro nein Kia e-Niro 100 kW (136 PS) 35.290 Euro nein VW e-Golf 35.900 Euro nein Nissan Leaf 36.800 Euro nein KIA Soul EV 150 kW (204 PS) 37.790 Euro nein BMW i3 38.000 Euro nein Hyundai Kona Elektro 150 kW (204 PS) 39.000 Euro nein Kia e-Niro 150 kW (204 PS) 39.090 Euro nein BMW i3s 41.600 Euro nein Nissan e-NV200 Evalia 43.433 Euro nein Opel Ampera-E 43.985 Euro nein Tesla Model 3 44.500 Euro nein Mercedes EQC 400 4Matic 71.281 Euro nein Jaguar I-Pace 79.450 Euro nein Audi e-tron advanced 55 quattro 81.350 Euro nein Tesla Model S 81.500 Euro nein Tesla Model X 85.300 Euro nein

Fazit

Über 30 Elektroautomodelle gibt es aktuell in Deutschland, Tendenz steigend. Und nicht nur die Vielfalt ist inzwischen groß, auch die Preisspanne ist beträchtlich: Los geht es bei unter 10.000 Euro für den Renault Twizy, am oberen Ende der Preisskala rangieren 80.000-Euro-Modelle von Audi und Tesla. Die sind damit auch nicht Förderfähig!