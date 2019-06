Evum aCar Fahrbericht Elektroantrieb für Entwicklungsländer

Mit dem aCar will die aus dem Forschungsprojekt der TU München heraus gegründete Firma Evum Motors nicht weniger als eine Revolution des Transportwesens in afrikanischen Ländern anstoßen. Autark, elektrisch angetrieben und so einfach aufgebaut, dass keine teuren Spezialwerkzeuge oder Ersatzteile für die Wartung nötig sind.

Fünf Jahre sind ins Land gegangen, seit Wissenschaftler der Technischen Universität München mit den ersten Feldstudien in Kenia und Ghana die Grundvoraussetzungen für das neue aCar festgelegt haben. Bei dem Projekt handelt es sich um einen einfach aufgebauten Transporter, der sich sowohl für den Waren- als auch für den Personentransport eignen soll, mit Elektroantrieb fährt und vor den teils herausfordernden „Straßen“verhältnissen in entlegenen Gegenden Afrikas nicht kapituliert.

Einfacher Aufbau, günstige Produktion

Das aCar kann man sich recht ähnlich wie den einfach aufgebauten StreetScooter der Deutschen Post vorstellen – nur nochmals um ein vielfaches zweckmäßiger konstruiert, auch wenn sich die Optik ähnelt. Die Basis ist ein Rahmen aus Profilblechen wie im Lkw-Bau, ein Rohrrahmen definiert die Fahrgastzelle. Auf der dahinterliegenden Plattform lassen sich verschiedene Transportmodule anbringen – offene Pritsche, verkleideter Aufbau mit Sitzbänken für den Personentransport oder auch geschlossene Koffer für empfindliche Ware.

Technische UniversitŠt MŸnchen Keine Spielereien an der Armaturentafel

Angetrieben wird das aCar von jeweils einer 8 kW leistenden Elektromaschine pro Achse, durch welche der Transporter über einen verspannungsfreien Permanent-Allradantrieb verfügt. Wahlweise kann der Vorderradantrieb auch abgeschaltet werden, um Energie zu sparen. Das aCar ist 1,5 Meter breit, 3,7 Meter lang und 2,10 Meter hoch (jeweils ohne Aufbau) und wiegt mit der Traktionsbatterie lediglich 800 Kilo. Diese hat eine Kapazität von 20 kWh, eine Komplettladung soll an 230-Volt-Steckdosen in rund sieben Stunden möglich sein. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 60 bis 80 km/h je nach Anwendung, die maximale Reichweite bei 80 Kilometern. Bis zu einer Tonne Zuladung verträgt das aCar.

Speziell die Angaben zu Reichweite und Höchstgeschwindigkeit lesen sich für Standard-Elektrofahrzeuge im europäischen Einsatz recht gering. Doch das Forscherteam – insgesamt arbeiteten über 200 Studenten und Doktoranden an dem Projekt – hatte bereits zu einem frühen Zeitpunkt mit einem ersten Versuchsfahrzeug eine mehrwöchige Erprobungsphase in Ghana absolviert. Die gewonnenen Erkenntnisse brachten eben diese Dimensionierung der Antriebstechnik zutage, die für einen ganztägigen Einsatz im geplanten Umfeld völlig ausreichend sei.

Gebaut nach den Bedürfnissen in Afrika

Im Idealfall lässt sich das aCar vollkommen autark bewegen, indem es mit den im Dach integrierten sowie fest auf Häusern installierten Solarmodulen geladen wird, ein entscheidender Vorteil gegenüber Verbrennerfahrzeugen in strukturschwachen Gebieten. Möglich sind weitere Solarpanele auf einem Kofferaufbau und sogar aufklappbar in den Koffer-Seitenteilen, was die Nutzfläche zur Energiegewinnung entsprechend vervielfacht.

Ein weiterer Vorteil des aCar ist dessen Eignung als Stromversorger. So können mit der aufgeladenen Traktionsbatterie zum Beispiel in entlegenen Gebieten Wasserpumpen oder ganze Haushalte mit Elektrizität versorgt werden.

Torsten Seibt Für das kompakte aCar ist die Ladefläche vergleichsweise riesig

Bislang liegt das Projekt im Zeitplan. Mit der Kleinserienproduktion von zehn Prototypen in 2018 wurde die Erprobungsphase abgeschlossen, ab 2020 soll die Serienfertigung bei der aus dem Forschungsprojekt heraus gegründeten neuen Firma Evum Motors erfolgen, eine Produktion von insgesamt 1.000 Fahrzeugen ist die vorläufige Planung. Nachdem ein erster Versuchsträger 2017 auf der IAA in Frankfurt vorgestellt wurde und dort auf große Resonanz stieß, überdachte man allerdings das Vermarktungskonzept. So soll neben dem bereits geplanten Bau der Fahrzeuge in Entwicklungsländern direkt vor Ort auch eine Fertigung bei München entstehen, aus der europäische Kunden beliefert werden können.

Die Form folgt der Funktion

Die funktionale Form des aCar folgt dem Zweck, eine möglichst einfache Fertigung zu ermöglichen. Beim Erstkontakt mit dem Vorserienmodell sieht das durchaus gefällig aus, auch wenn man an Details noch den Prototypenstatus erkennt. Eine erstaunliche Schalterbatterie breitet sich im ansonsten spartanischen Cockpit aus. Erstaunlich deshalb, weil es eigentlich nicht sonderlich viel zu schalten gibt. Aus Kosten- wie Effizienzgründen gibt es weder Klimaanlage noch Radio, auch eine Servolenkung fehlt dem Projektfahrzeug.

Das Gekurbel am relativ kleinen Kunststofflenkrad fällt dennoch nicht übermäßig schwer, auch weil die Bereifung verhältnismäßig klein ausfällt. Wer beim losfahren einen Drehmoment-Tsunami erwartet wie in Hightech-Elektroautos, sitzt jedoch im falschen Fahrzeug. Ungefähr mit dem Temperament eines Golfcarts setzt sich das aCar in Bewegung, untermalt vom deutlichen Singen aus dem elektrischen Antriebsstrang. Die Federung fällt reichlich schütter aus, angesichts der möglichen Zuladung von einer Tonne jedoch wenig überraschend.

Torsten Seibt 1/28 Erste Ausfahrt mit einem Einzelstück: Die neu gegründete Firma Evum Motors zeigt einen Prototyp des aCar. Torsten Seibt 1/28 Erste Ausfahrt mit einem Einzelstück: Die neu gegründete Firma Evum Motors zeigt einen Prototyp des aCar. Torsten Seibt 2/28 Der oder das aCar ist in erster Linie darauf konzipiert, in abgelegenen Gegenden in Entwicklungsländern die Mobilität zu verbessern. Torsten Seibt 3/28 Entsprechend einfach ist das Fahrzeug aufgebaut, Schnickschnack ist nicht vorgesehen. Torsten Seibt 4/28 Ein Rahmen aus U-Profilen und ein Rundrohrkäfig für die Fahrgastzelle sind das Grundgerüst. Torsten Seibt 5/28 Statt der offenen Ladefläche sind vielfältige andere Aufbauten zum Personen- und Warentransport möglich. Torsten Seibt 6/28 Alles am aCar ordnet sich der Funktion und der mögklichst kostengünstigen Produktion unter. Deshalb gibt es beisielsweise nur einen Scheibenwischer ohne aufwändiges Gestänge. Torsten Seibt 7/28 Der Erstkontakt fand auf eine Motocross-Strecke statt, wo der aCar Steigfähigkeit und Bodenfreiheit unter Beweis stellen konnte. Torsten Seibt 8/28 Am kleinen Kunststofflenkrad kurbelt man ohne Servounterstützung – wieder ein Teil (und Kosten) gespart. Torsten Seibt 9/28 Die E-Maschinen lassen sich getrennt schalten, um bei wenig Traktionsbedarf auch stromsparend nur eine Achse anzusteuern. Torsten Seibt 10/28 Zwei Personen finden im aCar bequem Platz, besonders variabel sitzt man allerdings nicht, die Sitze sind starr montiert. Torsten Seibt 11/28 An kleinen Details wie den geklebten Kunststofffenstern bemerkt man noch den Prototypenstatus. Torsten Seibt 12/28 Zeitgemäße LED-Leuchten verbrauchen wenig kostbare Energie. Torsten Seibt 13/28 Wenn mal nichts mehr geht, hat das aCar auch eine elektrische Seilwinde an Bord. Technische UniversitŠt MŸnchen 14/28 Bis zu 200 Studenten, Doktoranden und Wissenschaftler arbeiteten in den vergangenen Jahren an dem Projekt. Technische UniversitŠt MŸnchen 15/28 Die Prototypenfertigung erfolgte von Hand. Später soll nahe München eine eigene Produktionslinie gestartet werden. Technische UniversitŠt MŸnchen 16/28 Der stabile Leiterrahmen sorgt für hohe Nutzlast, der Überrollkäfig für Sicherheit. Technische UniversitŠt MŸnchen 17/28 2017 hatte aCar bereitzs ein Vorserienmodell auf die Messe IAA gestellt, die Reaktionen waren sehr positiv. Technische UniversitŠt MŸnchen 18/28 2x 8kW leisten die beiden Elektroaschinen, jede treibt eine Achse an. Technische UniversitŠt MŸnchen 19/28 Mit einem ersten Projektfahrzeug starteten die Entwickler einen Feldversuch in Ghana, um die Bedürfnisse dort kennenzulernen. Technische UniversitŠt MŸnchen 20/28 Vor allem der miserable Zustand des Wegenetzes macht eine robuste Bauweise und Allradantríeb zur Prlicht. Technische UniversitŠt MŸnchen 21/28 Der Einsatz als Schulbus wird vor den künftigen Kunden jedenfalls schwerst begrüßt. Technische UniversitŠt MŸnchen 22/28 Der erste Prototyp kam noch mit handgeformtem Blechkleid. Technische UniversitŠt MŸnchen 23/28 Je nach Kundenwunsch lassen sich bis zu 80 km/h bei dann entsprechend reduzoerter Reichweite, erzielen. Technische UniversitŠt MŸnchen 24/28 Keine, schmale Reifen reduzieren die Kosten und machden außerdem eine Servolenkung verzichtbar. Technische UniversitŠt MŸnchen 25/28 aCar Evum Motors Elektro-Nutzfahrzeug Technische UniversitŠt MŸnchen 26/28 aCar Evum Motors Elektro-Nutzfahrzeug Technische UniversitŠt MŸnchen 27/28 aCar Evum Motors Elektro-Nutzfahrzeug Technische UniversitŠt MŸnchen 28/28 aCar Evum Motors Elektro-Nutzfahrzeug

Auf einem Motocross-Parcours darf der Prototyp kurze und durchaus steile Anstiege und Abfahrten bewältigen. Traktionsprobleme gibt es keine, auch das Anfahren in der Steigung gelingt (mit verhaltenem Temperament) tadellos. Die Rekuperation beim Prototypen ist noch fest auf 20 Prozent programmiert, was an Steilabfahrten nur wenig nutzbare Motorbremskraft bereitstellt. Für die spätere Serienfertigung verträgt vor allem die Fahrwerks- und Lenkungseinstellung noch etwas Feinarbeit, der Prototyp fährt sich ähnlich wie ein Kommunaltraktor. Doch die Verbesserungsarbeit ist natürlich längst eingeplant, so soll es zum Beispiel je nach Kundenwunsch auch eine elektrische Servolenkung geben.

Rund 10.000 Dollar Kosten – in Afrika

Was die Kosten betrifft, hält man an dem früh angepeilten Fixpunkt (10.000 US-Dollar) nach wie vor fest. Allerdings nur bei einer Fertigung vor Ort zum Beispiel in Ghana oder Nigeria, nachdem die dortigen Arbeiter eine Schulung in Deutschland durchlaufen haben. Aus europäischer Produktion und mit Straßenzulassung (nach L7e-Norm) wird – sowohl wegen der erheblich höheren Produktionskosten als auch wegen entsprechender technischer Umrüstungen für die Straßenzulassung – derzeit ein Preis von rund 22.000 Euro kalkuliert. Die Planungen sind in jedem Fall ambitioniert, bis 2025 will Evum Motors in dann elf Produktionsorten weltweit insgesamt 110.500 Fahrzeuge hergestellt haben.