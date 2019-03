Goodyear zeigt in Genf einen Reifen, der fliegen kann: hochgeklappt wird der Aero zum Rotor, die Speichen werden zu Rotorblättern.

Foto: Goodyear Der Reifen analysiert sich selbst, sammelt Informationen und gibt diese weiter.

Ein Reifen, der fliegen kann? Na klar, Flugzeugreifen. Ein Reifen, der zum Rotor wird, ist jedoch neu. Goodyear zeigt während des Genfer Autosalons (7.-17. März 2019) eine Reifenstudie, die genau das kann: auf der Straße rollen und abheben, wenn es nötig wird. Laut Goodyear basiert der Konzeptreifen auf einem „Multi-modalen Tiltrotorkonzept“.

Der Reifen kann abheben und kommunizieren

Die Speichen funktionieren dabei wie Rotoren, wenn der Reifen nach oben und in die Horizontale geklappt wird. Magnetkraft soll den Reifen schnell rotieren und das daran befestigte Fahrzeug abheben lassen. Pendler hätten so „die Möglichkeit, auf ihrer Fahrt nahtlos von der Straße in die Luft zu wechseln“, erklärt Goodyear. Darüber hinaus könne der Reifen über einen eingebauten Prozessor für künstliche Intelligenz, der Daten von ebenfalls eingebauten Sensoren analysiert, Handlungen empfehlen und Probleme feststellen kann. Lichtbasierte, farboptische Sensoren sollen fahrbahn, Reifenabrieb und den Reifen selbst überwachen. Der Reifen soll mit dem Fahrzeug (V2V) und der Infrastruktur (V2X) kommunizieren können.