Drift-Superstar wechselt den Arbeitgeber Ken Block ist jetzt ein Audianer

Als Ken Block den Gymkhana-Kult begründete, unternahm er seine kunstvollen Driftfahrten in einem Subaru. Danach, als die Aktionen immer aufwändiger und spektakulärer wurden, nahm er als offizielles Ford-Testimonial am Steuer diverser Modellen der US-Marke Platz. Doch spätestens, als Block in den vergangenen Monaten nach und nach seinen Ford-Fuhrpark auflöste und Kumpel Travis Pastrana - auf Subaru – den Job als Gymkhana-Pilot übernahm, stellte sich die Frage: Hört der Drift-Großmeister auf? Oder wechselt er den Arbeitgeber?

Nun steht fest: Letzteres ist der Fall. Wie der Autohersteller inzwischen offiziell bekanntgab, geht er eine intensive Partnerschaft mit dem 53-Jährigen ein. Gemeinsam mit dem US-Amerikaner will Audi ab sofort exklusiv gemeinsame Projekte im Bereich der Elektromobilität verwirklichen. Block deutet an, dass es dabei nicht nur ums geschmeidige Querfahren gehen wird: "Gemeinsam werden wir innovative Projekte entwickeln und die Grenzen der Elektromobilität verschieben." Und auch Julius Seebach, der Geschäftsführer der Audi Sport GmbH, sagt, dass man mit Block "spannende Dinge" vorhabe.

Probefahrten in historischen und elektrischen Audis

Eigenen Angaben zufolge ist Audi die Marke, die Ken Blocks Leidenschaft für Motorsport entfacht hat. Als Jugendlicher erlebte er, wie die Ur-Quattros den Rallyesport revolutionierten und Walter Röhrl in Rekordzeit die Kehren des Pikes Peak erstürmte. Umso glücklicher scheint der Familienvater gewesen zu sein, als er beim kürzlich erfolgten Ortsbesuch in Ingolstadt einige historische Boliden wie den Audi Sport Quattro S1 und den V8 Quattro aus der DTM testfahren durfte.

Audi AG Scheint Spaß gemacht zu haben, die Probefahrt im Audi V8 Quattro DTM.

Exemplarisch für seine Audi-Zukunft dürften aber die weiteren Probefahrten in elektrisch angetriebenen Audis gewesen sein: Auch in der rennigen Konzeptstudie Audi E-tron Vision Gran Turismo und im Straßen-Sportwagen RS E-tron GT war der US-Boy unterwegs. "Die Zukunft gehört der Elektromobilität", sagt Block. Erste elektrische Erfahrungen hat der Mann, der zuerst als Schuhfabrikant erfolgreich war, bereits gesammelt: Auf der letzten Etappe der Rallye Dakar 2020 gelang ihm mit einem elektrischen Prototyp die drittschnellste Zeit. Und im selben Jahr gewann er das erste Rennen der Rallycross-Serie "Projekt E" in Höljes (Schweden).

Fazit

Von Subaru über Ford zu Audi: Ein Markenfetischist scheint Ken Block nicht zu sein; zumindest lässt er sich wohl ungern auf nur einen Hersteller festlegen. Nun geht der Amerikaner also mit den Ingolstädtern an den Start. Wie die Zusammenarbeit genau aussehen wird, verrät bisher keine der Parteien. Nur so viel: Es geht dabei um Volt und Ampere statt Benzin und Oktan.