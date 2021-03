Kia EV6 (2021) Erste Bilder vom Ioniq-5-Klon mit Rimac-Ladesystem

Im Gegensatz zum Kia E-Niro und dem Kia E-Soul, die Elektrovarianten von Verbrenner-Fahrzeugkonzepten sind, basiert der Kia EV6 auf einer neuen, für den Elektroantrieb optimierten Plattform. Die E-GMP (Electric-Global Modular Platform) ist flexibel skalierbar und für Plug-in-Hybrid-, Wasserstoff- sowie reinen Batterie-Antrieb ausgelegt. Im Unterboden sind, ähnlich wie beim Modularen Elektrobaukasten von VW, die Batterien untergebracht. Neben den Kia-Modellen kommen auch Fahrzeuge von Hyundai – hier als erstes der Hyundai Ioniq 5 – in den Genuss der Plattform. Der Kia EV6 feiert noch im ersten Quartal 2021 seine Weltpremiere.

Kia CV mit 500 Kilometern Reichweite

Nähere technische Details zum Kia EV6 gibt es noch nicht. In Anlehnung an den Ioniq 5 dürfte der EV6 mit einer Akkukapazität bei 58 kWh starten. In der Basisversion wirkt ein E-Motor auf die Vorderachse, als Topmodell mit 72,6 kWh ist auch je ein Elektroaggregat pro Achse verbaut. In 18 Minuten soll der EV6 per Schnellladung zu 80 Prozent aufladbar sein. Dafür implementieren die Koreaner die 800-Volt-Technik von Projektpartner Rimac.

Die wichtigsten Fakten zur Electric Global Platform (E-GMP)

Sportliches Modell: unter 3,5 s für 0 – 100 km/h

Top-Speed: 260 km/h

Maximalleistung: 600 PS

Reichweite Basis-Modell: 500 km (WLTP)

Ladedauer: 18 Minuten für 80 Prozent Ladung; 5 Minuten für 100 Kilometer

Ladetechnik: 800 Volt, ohne Adapter auch Aufladung an 400 Volt-Stationen

Bidirektionales Laden: Vehicle-2-Load mit 3,5 kW

Heckantrieb mit weiterem Motor Allradantrieb

IDA Integrated Drive Axle

Fünflenker-Hinterachse

Wenngleich der erwischte Erlkönig noch ein wenig das Outfit verhüllt, ist schon gut zu erkennen, dass es sich beim Design stark an die Studie Imagine by Kia vom Genfer Autosalon 2019 und dem Futuron von der Importmesse CIIE in Shanghai von Ende 2019 anlehnt. Als Designer zeichnet Karim Habib verantwortlich.

Kia Das LED-Leuchtenband ragt in den Kotflügel hinein.

Flacher Heckverlauf, konventionelle Scheinwerfer

Die neuen Teaserbilder zeigen einen Crossover mit stark gewölbter Motorhaube, einem coupéhaften Dachverlauf und einem markanten Heck mit einer abstehenden Karosseriesicke. Sie nimmt das Heckleuchtenband sowie die Blinker auf – ermöglichen zudem eine besondere Lichtsignatur. Das neue Kia-Logo prangt mittig am Heck. Weit unten im Stoßfänger ist das Kennzeichenfeld untergebracht. Der Abschluss fällt nicht so flach aus wie bei der Genf-Studie.

In der Seitenansicht dominieren klare Flächen mit wenigen Sickern und rundlich ausgestellten Radhäuser. Hingucker sind hier die aerodynamisch optimierten Leichtmetallfelgen. An der Front ist ein schmaler Grill mit der typischen Kia-Form zu erkennen, der von schmalen Scheinwerfern flankiert ist. Die Haube leitet den Blick zur flach stehenden Windschutzscheibe. Die untere Fensterlinie steigt nach hinten an

Der Kia EV6 dürfte sich bei den Abmessungen an der China-Studie mit 4,85 Metern Länge, 1,55 Metern Höhe und einem Radstand von 3,0 Metern orientieren.

Übrigens: Kia wird seine Elektroautofamilie nicht wie Hyundai Ioniq unter einer Submarke bündelt. Der Autobauer nennt seine Elektroauto einfach EV1 bis EV9.

Umfrage 3118 Mal abgestimmt Kia Elektroauto - eine Alternative zu deutschen oder französischen E-Autos? Auf jeden Fall! Nein, geht nicht! mehr lesen

Fazit

Im Rahmen des "Plan S" bringt Kia bis 2025 elf Elektroautos an den Start. Das erste ist der Kia EV6, dessen erste technische Daten schon aufhorchen lassen. Flexible Plattform, starke Basis-Akkus, gute Reichweite, Schnellladesystem – das Ganze noch gepaart mit der bekannten Kia-Optik und der entsprechenden Qualität der Koreaner: Fertig ist ein veritabler Konkurrent für VW ID.4 und Co.