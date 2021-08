Lancia-Zukunft elektrisch Kehren Delta und Musa zurück?

Lancia hat mit dem Ypsilon aktuell nur ein Modell im Verkauf – und zwar ausschließlich in Italien. In Zukunft könnte die Marke ein Premium-Revival erfahren.

Seit Jahren ist der Lancia Ypsilon in Italien ein Bestseller, auch wenn der Kleinwagen in der dritten Generation seit 2011, also seit zehn Jahren, auf dem Markt ist und immer noch auf der Fiat Mini Plattform von 2003 basiert.

Drei neue Lancia-Modell bis 2027

Doch zurück ins Hier und Jetzt. Nach diversen Medienberichten hat der Stellantis-Mutter-Konzern mit der Marke Großes vor. Statt der Ein-Modell-Politik, soll es zwischen 2024 und 2027 drei neue Modelle mit dem Lancia-Badge geben. Verantwortlich für das Design ist der erst kürzlich inthronisierte neue Design-Chef Jean-Pierre Ploué. Er plant dem Vernehmen nach eine neue Lancia-Design-Identität, die von der Historie der 115 Jahre alten Marke beeinflusst ist.

Als Nachfolger des Lancia Ypsilon soll es ab Mitte 2024 ein City-Car geben, dass auf der CMP / eCMP basiert, auf dem auch schon Modelle wie Peugeot 208, Opel Mokka und der DS3 Crossback aufbauen. Entsprechend ist der kleine Lancia dann auch das erste rein elektrischen Modell der Marke. Und damit ist der Kleine in guter Gesellschaft, denn ab Januar 2023 gibt es auch noch den Alfa Brennero und im Juli 2023 den Nachfolger des Fiat 500X. Entsprechend wird der Ypsilon-Nachfolger ebenfalls ein Crossover-Modell werden – mit elektrischen und konventionellen Antriebssträngen. Letztere dürften als Diesel- und Benziner-Aggregate mit mehreren Leistungsstufen zwischen 100 und 150 PS kommen. Der noch als Gerücht herumwabernde Name des kleinen Crossovers: Lancia Musa. Den gab es schon zwischen 2004 und 2012 als Mini-Van bei den Italienern.

Als zweites Lancia-Modell gibt es im 1 Quartal 2026 zudem einen rein elektrisch angetriebenen Crossover in der Kompaktklasse. Dieser baut dann wie auch weitere Modelle aus dem Konzern auf der neuen STLA-Plattform Medium auf.

Lancia Delta als Plug-in-Hybrid

Und ebenfalls auf dieser Plattform soll ab 2027 das dritte Modell auf die Straßen gehen – ein kompaktes Steilheck-Modell, das eventuell den Namen Delta tragen könnte. Der Lancia Delta würde sich dann die Plattform mit dem DS4, Opel Astra oder Peugeot 308 teilen. Ursprünglich hieß es, der Delta solle ausschließlich als Plug-in-Hybrid mit einem Leistungsspektrum zwischen 180 und 225 PS sowie als Allrad-Version zwischen 300 und 360 PS auf den Markt kommt. Die Top-Leistung wäre dann dem Lacia Delta HF vorbehalten. Das Projekt soll jedoch innerhalb des Konzerns noch kein grünes Licht erhalten, heißt es weiter. Unterdessen hat Stellantis seine Road-Map für Lancia aktualisiert. Ab 2024 sind alle Lancia-Modelle elektrifiziert, ab 2026 kommen nur noch rein elektrische Lancias auf den Markt. Enstprechend würde dann der Delta ein reines E-Auto werden.

Ernst mit der Zukunft der Marken Lancia, aber auch Alfa Romeo und DS ist des Stellantis CEO Carlos Tavares allemal. Innerhalb von zehn Jahren müssen diese drei Premiummarken des Konzerns eine Vision definiert, eine Strategie erstellt und bewiesen haben, das ihre Konzepte langfristig tragfähig sind.

Übrigens: Eine modere Interpretation eines Lancia Delta zeigen wir Ihnen in der Fotoshow.

Fazit

Auch Lancia muss sich neu erfinden: Weg mit der Ein-Modell-Politik, hin zum Badge-Engineering. Da wird der betagte Ypsilon auf einer modifizierten Plattform zum Musa-SUV. Auch muss ein kompakter Crossover her und auf der gleichen Stellantis-Plattform wie Opel und Co basiert dann auch ein Lancia Delta – wir freuen uns!