Erstes Elektroauto von Lexus Premiere in China

Auf einer Automesse in China zeigt Toyotas Edelmarke Lexus noch in diesem Monat ihr erstes Elektroauto. Dabei handelt sich nicht um eine Studie, sondern ein Serienmodell für den lokalen Markt.

1997 kam der erste Toyota Prius auf den Markt. Der japanische Autohersteller gilt seitdem als Pionier dieser Technologie und setzt bei der Modellpalette auch fast durchgängig auf die elektrische Unterstützung eines Verbrennungsmotors. Auch die noblere Tochtermarke Lexus bietet die meisten ihrer Modelle als Hybrid an, in Europa sind Baureihen wie der Lexus ES ausschließlich mit der Kraft der zwei Herzen verfügbar.

Lange Zeit schien es so, als ob Toyota auf den Zug der Elektromobilität nicht aufspringen will. Dabei wurde wohl nur diskret im stillen Kämmerlein entwickelt, denn jetzt überschlagen sich die Japaner förmlich mit Ankündigungen und Neuvorstellungen. Die Elektroauto-Offensive ist im vollen Gang, während mit dem neuen Mirai und Bussen auch die Brennstoffzellentechnik weiter ausgebaut wird.

Elektroauto-Offensive

In China hat Toyota bereits eine elektrische Version des kompakten SUV C-HR vorgestellt, der in zwei leicht variierenden Varianten von lokalen Joint-Venture-Partnern gebaut wird. Schon 2020 will der Konzern im Rahmen der Olympischen Spiele in Tokio einen Durchbruch bei der Feststoffbatterie verkünden und neue Elektroautos vorstellen.

Auch Lexus bekommt vollelektrische Modelle. Den Anfang mach der chinesische Markt. Im Vorfeld der Für die Guangzhou International Automobile Exhibition (22. November – 1. Dezember 2019) hat die Premiummarke die Premiere eines neuen Serienmodells mit E-Antrieb angekündigt.

Der erste Teaser verrät nicht mehr als den neuen „Electric“-Schriftzug. Gut möglich, dass es sich beim neuen Modell um eine Variante des Kompakt-SUV Lexus UX handelt. Er basiert auf der gleichen Plattform wie der jüngst elektrifizierte Toyota C-HR.

Fazit

Wer dachte, Toyota und seine Tochtermarken verschlafen den Trend zum Elektroauto, dürfte sich getäuscht haben. Anstelle großer Ankündigungen haben die Japaner mit Hochdruck neue Modelle und Technologien entwickelt. Bald dürften erste Ergebnisse auch in Europa sichtbar werden.