Seit dem 26.04.2019 zieht die Superhelden-Truppe der Avengers von Marvel auf den Kinoleinwänden zum großen Gefecht um die Rettung der Erde. Und weil ein Mann vom Schlage eines Tony Stark natürlich nicht mit der U-Bahn zur Arbeit kommt, spendiert Audi als Sponsor die E-Tron-Modelle zur standesgemäßen Fortbewegung der illustren Gemeinschaft.

Audi E-Tron für Captain Marvel

Foto: Audi USA Auf dem Rücksitz des E-Tron schnurrt Kätzchen "Goose", das in Wahrheit ein überaus gefähliches Alien ist.

Weil es dieses Mal offenbar so richtig ernst zur Sache geht, fährt das Comic-Imperium so ziemlich jeden Helden auf, um den Planeten vor dem Untergang zu bewahren. Die Weltraum-Soldatin Captain Marvel ist daher auch mit von der Partie und wird in einem Video von Audi USA auf den neusten Stand gebracht. Nach einer leicht ironischen Zusammenfassung der letzten 20 Jahre, reduziert auf den Kampf gegen Gluten, Avocado-Aufstrich und Hunde-Filter für die Smartphone-Kamera, erhält die Weltraum-Soldatin einen Audi E-Tron, den sie sogleich zur Probefahrt entführt. Auf dem Rücksitz blickt Kätzchen „Goose“ niedlich in die Kamera – doch Fans wissen natürlich, dass es sich bei dem pelzigen Vierbeiner in Wahrheit um ein ausgesprochen gefährliches Alien handelt.

Audi E-Tron für Captain Marvel (Quelle: Audi USA / Youtube) 2:25 Min.

Bei der USA-Premiere des Blockbusters, fährt Schauspieler Robert Downey Jr. (aka Tony Stark, aka Ironman) in einem Audi E-Tron GT Concept vor. Im Film selbst ist er mit einem E-Tron Sportback unterwegs. Nachdem die Superhelden-Filme von Marvel bereits mehr als zehn Jahre die Fans begeistern, hat auch Audi als Sponsor eine gewisse Historie. So fuhr Stark zuvor bereits einen Ingolstädter, allerdings vom ganz anderen Ende des Marken-Portfolios – nämlich den R8, den er im Jahr 2008 bereits exklusiv präsentierte. Aber was so ein Comic-Held kann, können wir freilich schon lange. Deshalb dürfen Sie sich in unserer Bildergalerie gerne davon überzeugen, dass wir mit dem sportlichen Elektroauto von Audi bereits gefahren sind.