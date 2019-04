Zu zweit mautfrei in die Londoner Umweltzone: Der Me der Londoner Marke Siticars ist ein leichter Elektro-Zweisitzer, der günstiger parkt, bis zu 150 Kilometer weit und bis zu 78 km/h schnell fährt. Der Zweisitzer ist ausschließlich online erhältlich und kann bei Promo-Veranstaltungen Probe gefahren werden – der Kalender auf der Website des Hersteller zeigt allerdings zur Zeit keine Termine an.

Billiger parken, Maut sparen

Der 2,24 Meter kurze und 1,29 Meter schmale Zweisitzer kann quer parken. Alternativ passen auch zwei Me auf einen Standardparkplatz. In Westminster sind darum die Parkgebühren reduziert, erklärt der Hersteller auf seiner Website. Wer mit dem 518 kg leichten Vehikel in die Londoner City fährt, spart außerdem die Congestion Charge. Mit seinem Bleisäure- oder Lithium-Ionen-Akku kommt das Vehikel 150 Kilometer weit. Die beiden Akku-Varianten unterscheiden sich im Preis und in der Ladezeit: Das Basismodell mit Bleisäure-Akku kostet umgerechnet 9.234 Euro. Die Version mit Klimaanlage kostet 11.547 Euro, die Lithium-Ionen-Variante gibt es für umgerechnet 13.278 Euro. Der Bleisäure-Akku ist in sechs bis acht Stunden geladen, dem Lithium-Ionen-Akku genügen vier bis sechs Stunden Ladezeit.

Nichts für die Autobahn

Wer etwas zu transportieren hat, kann für umgerechnet 13.852 Euro die Transportervariante Carry Me kaufen. Die Daten des als Pickup oder mit geschlossener Box lieferbaren „Letzte-Meile-Transporters“ unterscheiden sich nicht von der Pkw-Version. Beide sind außerdem in sechs Standard- und drei Metallic-Farben lieferbar. Für die Autobahn ist der Me allerdings nicht gemacht, der Hersteller sieht ihn als reines Stadtvehikel.