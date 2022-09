Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Renault auf dem Pariser Autosalon 2022 R4-Revival und R5-Sportversion

Renault plant einen großen Auftritt beim Heimspiel in den Pariser Messehallen. Im Zentrum stehen elektrische Kleinwagen und Neuheiten der weiteren Konzernmarken Dacia, Alpine und Mobilize.

Nach vier Jahren kehrt der Pariser Autosalon vom 17. bis 23. Oktober auf die Automessen-Bildfläche zurück. Die lange Unterbrechung war natürlich der Corona-Pandemie geschuldet, die zur Absage der 2020er-Auflage des turnusmäßig alle zwei Jahre stattfindenden Events geführt hat. Die Veranstalter mussten für dieses Jahr zwar schon zahlreiche Absagen verkraften, aber die einheimischen Hersteller geben sich umso größere Mühe, die Hallen auf dem Messegelände Porte de Versailles mit Leben zu füllen.

"Der Messeauftritt markiert ein Bekenntnis zum Format der klassischen Automobilmesse", heißt es zum Beispiel vonseiten der Renault Group. Deren Kernmarke präsentiert sich in Paris vollelektrisch. Mit der Familienversion des Kangoo E-Tech Electric debütiert ein Modell, das bald bei den Händlern stehen wird. Zudem geben die Franzosen einen ersten Ausblick auf die Neuauflage des Renault 4. Für dieses Modell, das 2025 als praktisch konzipierter Elektro-Kleinwagen auf den Markt kommen soll, hat Renault bereits Designs und ein Baureihen-Logo patentieren lassen. In Paris gewährt uns der Hersteller also einen ersten konkreten Ausblick, wie das Serienauto dann tatsächlich aussehen könnte.

Elektro-R5 als "sportliches und ausgefallenes Showcar"

Bereits ein Jahr früher soll die Produktion des neuen Renault 5 starten. Ihn positioniert der Autobauer als City-Sportler im B-Segment (siehe Video unter dem ersten Absatz). Beim Autosalon im R5-Jubiläumsjahr – der "kleine Freund" kam ursprünglich 1972, also vor genau 50 Jahren, auf den Markt – will Renault das Konzept auf die Spitze treiben. Die Marke zeigt in Paris "ein sportliches und ausgefallenes Showcar", das optisch auf den Mittelmotor-Hot-Hatch und das Gruppe-B-Rallye-Homologationsmodell Renault 5 Turbo aus den Achtzigerjahren referenzieren dürfte.

Neben der Kernmarke sind natürlich auch die Renault-Konzerntöchter in Paris präsent. Dacia präsentiert in Frankreichs Hauptstadt seine neue Markenidentität samt Logo, auch die Mobilitäts-Service-Marke Mobilize darf sich in Paris einem breiten Publikum zeigen. Alpine zeigt "ein komplett neues Concept Car, das die künftige Produktstrategie der Sportwagenmarke repräsentiert". Da die Alpine-Zukunft – wie von den Franzosen bereits angekündigt – komplett elektrisch sein wird, dürfte es sich dabei um einen E-Sportler handeln. Nähere Informationen gibt es noch nicht. Die Paris-Studie dürfte jedoch spektakulärer ausfallen als der A110 E-ternité; diese Elektro-Version des Coupés zeigte Alpine bereits im Juli im Rahmen des französischen Formel-1-Rennens.

Fazit

Renault richtet beim Pariser Autosalon 2022 das Spotlight auf seine neuen Elektro-Kleinwagen R4 und R5, die beide innerhalb der nächsten drei Jahre auf den Markt kommen. Ob die ebenfalls gezeigten Ausstellungsstücke der weiteren Konzernmarken – vor allem die Alpine-Studie – mehr sind als schmückendes Beiwerk, wird sich spätestens Mitte Oktober zeigen.