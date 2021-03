Volkswagen Power Day 2021 Wie Tesla: Baut VW Supercharger mit Aral?

Wie Elon Musk hat inzwischen auch VW-Boss Herbert Diess Twitter als Kommunikationsmedium für Unternehmensneuigkeiten entdeckt. Dort kündigt er eine Online-Veranstaltung des Volkswagen-Konzerns für 15.3. 2021 um 13:00 Uhr mit Hinweis an, dass es sich nicht um eine Fahrzeugpräsentation handle. Mit der Batterie in einem kurzen Video ist die Parallele zu Teslas Battery Day unverkennbar.

Herstellereigenes Ladenetz von VW wie Teslas Supercharger?

Das Manager-Magazin will unterdessen erfahren haben, dass Volkswagen auf der Veranstaltung Investitionen in ein Ladenetz für Elektroautos in Europa bekannt geben will, das in Kooperation mit Aral, der Tochter des Mineralölkonzerns BP entstehen soll. Die Pläne sähen 1.000 Ladestationen in Städten und der Nähe von Autobahnen vor. VW wollte den Bericht nicht kommentieren.

Damit würde der deutsche Autobauer der Einsicht von Tesla folgen, dass für die massenhafte Verbreitung von Elektroautos die Ladeinfrastruktur maßgeblich ist. Der Absatz von E-Autos war in Deutschland 2020 dank staatlicher Förderung (Umweltprämie) mit einem Anstieg um mehr als 200 Prozent förmlich explodiert. Europa ist mit 1,37 Millionen E-Auto-Neuzulassungen (plus 134 Prozent) sogar an China (1,25 Millionen E-Autos in 2020) vorbeigezogen.

VW 2026 will VW ein flaches E-Auto aus dem Projekt Trinity auf den Markt bringen; es soll Fähigkeiten zum autonom Fahren mitbringen - aber laden muss es auch.

Ionity reicht nicht

Schon 2017 entstand in einer Kooperation mehrerer Autohersteller der Ladeinfrastruktur-Anbieter Ionity, der ein Netz von Ladestationen für Elektroautos entlang europäischer Autobahnen betreibt. Ziel war es vor allem, Elektroautos langstreckentauglich zu machen. Dazu können an Schnellladesäulen mehrere Fahrzeuge gleichzeitig mit bis zu 350 kW Ladeleistung aufladen. Die erste Aufbauphase von 400 Standorten, war Ende 2020 zu 80 Prozent abgeschlossen. An der Gründung beteiligten sich BMW, Daimler, Ford sowie der Volkswagen-Konzern mit den Marken Audi und Porsche. Im September 2019 stieß Hyundai dazu.

Ionity steht wegen seiner Preispolitik in der Kritik. Spontanlader zahlen dort mit 79 Cent/kWh etwa das Dreifache dessen, was Strom im Hausnetz kostet. Die beteiligten Hersteller bieten günstigere Tarife an, die allerdings meist eine monatliche Grundgebühr enthalten.

Sollte das neue VW-BP-Aral-Ladenetz sich auch auf Stationen in Städten konzentrieren, könnte es eher einem Tankstellenmodell folgen mit Schnellladung ohne allzu lange Aufenthalte. Alternativ hatte VW schon 2020 die Idee für ein System mit Laderobotern in Parkhäusern vorgestellt (siehe Bildergalerie). Auch von VW-Tochter Audi ist seit einiger Monaten zu hören, dass man gerne ein eigenes Ladenetz für Premium-Kunden hätte. Ob das in der VW-Aral-Lösung mit drin ist, bleibt abzuwarten.

Fazit

Elektroautos brauchen Ladestationen wie Verbrenner Tankstellen. Insofern wirkt der noch unbestätigte Plan von Volkswagen, zusammen mit einem Tankstellenbetreiber ein Ladenetz auszurollen, konsequent. Mit Blick auf Teslas Supercharger-Netz fragt man sich nur: warum erst jetzt.