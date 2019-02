auto motor und sport liegen zudem Patentamtsanmeldungen des VW ID.3 vor. Darüber hinaus haben sich die Wolfsburger auch weitere Modellnamen schützen lassen. So wurden die Wortmarken „ID.1“, „ID.2“, „ID.4“, „ID.5“, „ID.6“, „ID.7“, „ID.8“ und „ID.9.” Mitte 2018 in der Nizza-Klasse 12 für Fahrzeuge angemeldet. Des Weiteren hat Volkswagen sich noch “ID.2 X„, “ID.3 X„, “ID.4 X„, “ID.5 X„ und “ID.6 X„ schützen lassen. Diese Modelle dürfen die entsprechenden SUV-Ableger sein.

Nach VW ID.3 folgt ID.4 X?

Volkswagen bringt 2020 mit dem ID.3 das erste rein elektrisch angetriebene Modell in Golf-Größe auf den Markt. Es basiert auf dem Modularen Elektrobaukasten (MEB) und soll in der Basisausführung mit einem 125 kW starken Antrieb und 48 kWh-Akku an den Start rollen. Der VW ID.3 wird in Zwickau produziert, für das erste volle Produktionsjahr plant Volkswagen 100.000 Exemplare, bis 2025 will der Konzern eine Million ID.3 absetzen.

Es folgt Ende 2020 ein Crossover, der als Studie ID. Crozz (Tiguan-Größe) genannt wurde. Danach, 2022 schließt sich der I.D. Buzz (VW Bus) an, 2023 folgen ein T-Cross als ID.-Ableger und der ID. Aero (Passat-Größe). 2024 steht ID. Lounge (Atlas-Größe) auf dem Programm. Die neuen VW ID.-Modelle erhalten zudem ein verändertes Logo. Dieses soll nach dem Bericht der “Wirtschaftswoche„ zweidimensional ausfallen und hinterleuchtet sein. “Licht ist das neue Chrom„, sagt ein beteiligter Designer. Fraglich ist jedoch, ob dieses beleuchtete Logo nur auf ausgewählten Märkten erscheint, da eine Zulassung in Europa schwierig sein dürfte.