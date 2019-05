Im Mai 2019 sollte es mit dem Schweizer Elektroauto Microlino nach einer Übernahme „made by Artega“ losgehen. Das verzögert sich nun. Stattdessen kündigt Artega den eigenen Karolino an, der dem Microlino gleicht wie ein Ei dem anderen.

Das Schweizer Unternehmen Micro Mobility AG, das mit kleinen Tretrollern große Erfolge feiert, hatte mit dem Microlino genannten Elektro-Kleinstwagen große Pläne. Und hat sie weiterhin, auch wenn man den für 2019 geplanten Produktionsstart auf unbestimmte Zeit verschiebt.

Der Grund liegt im Verkauf des italienischen Auftragsproduzenten TMI, wo der Microlino gefertigt werden sollte, an das deutsche Unternehmen Artega. Dort wollte man 2012 mit dem Sportwagen GT eine neue Marke aufbauen, nach ein paar gebauten Autos ging aber erst das Geld aus und dann dem neuen Eigentümer wohl die Motivation verloren.

Artega selbst hat – wohl mit Geld, dass die weiteren Firmen des Gründers Klaus Frers wie der Automobilzulieferer Paragon verdienen – TMI gekauft und die Produktion des Microlino nach Delbrück umgezogen.

Foto: Artega Artega fertigt sowohl den eigenen Karolino als auch den Microlino der Micro Mobility AG.

Karolino und Microlino sind Zwillinge

Plötzlich stellt Artega den eigenen Elektro-Kleinwagen Karolino in Aussicht, der dem Microlino gleicht wie ein Ei dem anderen. Die Rechte am Produkt oder an den Werkzeugen sind wohl im Rahmen des Auftragsfertigungs-Vertrags nicht bei der Micro Mobility AG verblieben.

Der Artega Karolino soll auf der IAA im September 2019 seine Weltpremiere feiern. Schon vorher will Artega eigenen Angaben zufolge regionale Vertriebszentren in Deutschland eröffnen, in denen potenzielle Kunden den Karolino zur Probe fahren können.

Deutlich überarbeiteter Karolino

Das Leichtfahrzeug selbst will Artega „in mehr als 150 technischen Punkten verbessert“ haben. Fahrwerk und Chassis wurden neu konstruiert. Das Schwesterunternehmen Paragon liefert einen Sprachassistenten, eine Smartphoneintegration und ein Soundsystem zu. Außerdem sollen neue Batterien für den Elektroantrieb und ein neues Bordnetz auch Schnellladungen erlauben. Anfang soll der Karolino in zwei Stunden zu 80 Prozent aufgeladen sein, später in einer Stunde.

Wie bewerten Sie die Vorgänge zwischen Artega und Micro Mobility?

Während man den Karolino im Vergleich zum Microlino also deutlich überabreitet hat, betont Artega auch, dass man weiterhin „exklusiver Hersteller des Microlino in Europa“ bleiben wird. Ob man das in der Schweiz auch so sieht? Mit einer Social-Media-Kampagne wendet sich die Mico Mobility AG mit einer Entschuldigung an ihre Interessenten und teilt mit, dass man den Start des Microlino verschiebt.

Verzögerung beim Microlino

Angeblich ist man mit Klaus Frers und Artega uneins, was die Qualität des Serienautos betrifft. Von der Übernahme des Produzenten TMI durch Artega hat man erst im Nachhinein erfahren. „Wir hatten keine andere Möglichkeit, als zu versuchen, diesen Verkauf in den Medien positiv darzustellen“, teilt Micro Mobility mit.

Die geplante Möglichkeit für Vorbesteller, ab Mai 2019 Anzahlungen für den nach Planungen 12.000 Euro teuren Microlino leisten zu können, wird verschoben. Das gilt als Zeichen dafür, dass sich der Marktstart nicht nur um ein paar Wochen oder Monate verzögert. Noch in diesem Monat will Micro Mobility aber einen Konfigurator freischalten, um die potenziellen Käufer bei Laune zu halten.

„Rückschläge sind Teil des Unternehmertuns“, erklärt man. „Wir arbeiten hart daran, den Mircolino so bald wie möglich auf die Straße zu bringen.“