Das Automobil wandelt sich zum oft zitierten „dritten Raum“ neben dem Zuhause und der Arbeitsstelle. Wer in Megacitys viel Zeit im Stau verbringt oder wer künftig im autonom fahrenden Auto sitzt und sich nicht ums Steuern kümmern muss, soll unterhalten werden.

Auch Audi zeigt auf der CES (Consumer Electronics Show, 8.-11. Januar 2019) in Las Vegas Ideen für Entertainmentinhalte im Auto.

Kooperation mit Disney

Zusammen mit dem Mediengiganten Disney wurde das Virtual-Reality-Erlebnis „Mavel’s Avengers: Rocket’s Rescue Run“ entwickelt. Passagiere auf der Rücksitzbank eines Aud E-Tron sollen mit Hilfe von Virtual-Reality-Brillen in fremde Welten eintauchen.

Während man in der virtuellen Realität in einem Raumschiff sitzt und sich den Weg durch ein Asteroidenfeld bahnen muss, überträgt die Software jede Bewegung des Autos in Echtzeit auf den Inhalt. Fährt der Audi in eine Rechtskurve, fliegt auch das Raumschiff in diese Richtung. Auch Beschleunigungen und Bremsvorgänge werden auf die virtuelle Welt übertragen.

Audi möchte die neue Unterhaltungstechnologie nicht nur den eigenen Kunden anbieten, sondern die Plattform auch anderen Autoherstellern sowie Entwicklern entsprechender Medieninhalte zur Verfügung stellen.

Das von Audi mitgegründete Start-up Holoride soll für die offene Plattform neue Partner akquirieren. „Kreative Köpfe werden auf unserer Plattform faszinierende Welten erschaffen und den Weg von A nach B zur Erlebnisfahrt machen“, erklärt Nils Wollny. Der Leiter Digital Business bei Audi wird in Zukunft Chef von Holoride. Er unterstreicht den Ansatz, möglichst viele Partner mit an Bord zu holen. „Dieses neue Entertainment-Segment erschließen wir nur gemeinsam, mit einem offenen Ansatz für Fahrzeug-, Device- und Content-Produzenten.“

Holoride wird ein Entwicklungs-Kit für die Software zur Verfügung stellen, das die Verbindung der Bewegungsdaten des Fahrzeugs mit der Übertragung auf die Inhalte bildet. Damit sollen sich nicht nur speziell produzierte Bilder integrieren lassen. Die Entwickler versprechen auch, dass herkömmliche Filme oder Serien sich ohne großes Risiko für eine Reiseübelkeit ansehen lassen werden, da die gefühlten Bewegungen während der Fahrt synchron zum visuellen Erlebnis unter der VR-Brille laufen.

Marktreife in drei Jahren

In drei Jahren soll das neuartige Entertainmentangebot für handelsübliche VR-Brillen auf den Markt kommen. In einem nächsten Schritt will Holoride auch Daten aus der Car-to-X-Kommunikation mit einbeziehen. Eine rote Ampel in der echten Welt könnte dann zum Beispiel ein Hindernis in der Handlung darstellen, edukative Inhalte könnten beim Stopp mit einer kurzen Quizrunde unterbrochen werden.

Gut möglich, dass manche Menschen den „dritten Raum“ also bald dem heimischen Sofa vorziehen. Das bewegt sich nämlich meistens nicht.