Audi treibt in der Scheinwerfertechnik digitale Lösungen voran. Seit 2020 bietet Audi digitale OLED-Heckleuchten mit verschiedenen Signaturen an. Im mittelgroßen SUV können Kunden erstmals digitale Lichtsignaturen als Option bestellen. Q6-Fahrer können aus acht Signaturen für die Scheinwerfer und Heckleuchten wählen. Das geht über das Infotainment im Auto oder über die myAudi-App per Smartphone.

Den Frontscheinwerfer des Q6 e-tron gibt es in drei Ausführungen: Basis, mittlere und höchste Stufe. In der mittleren Stufe können die weiteren Signaturen der höchsten Stufe über das Functions-On-Demand-Programm von Audi hinzugebucht werden.

Lichtsignaturen in den Scheinwerfern im konstanten Wechsel Im oberen Teil der zweigeteilten Frontscheinwerfer sind die digitalen Lichtmodule untergebracht. Für das Tagfahrlicht kann der Kunde individuelle Lichtsignaturen wählen. Über einen Algorithmus werden die zwölf auf- und abdimmenden Lichtsegmente gesteuert.

Am Heck des Prototyps sind OLED-Heckleuchten verbaut. Sechs rechteckige OLED-Paneele mit insgesamt 360 digitalen OLED-Segmenten können individuell aufleuchten oder inaktiv bleiben. Die Segmente ändern ständig ihr Erscheinungsbild. Mithilfe eines Algorithmus entsteht alle zehn Millisekunden ein neues Bild. Das durchgängige Lichtband am Heck ist ebenso in die Signaturen einbezogen.

Audi In den OLED-Rückleuchten ist eine von acht möglichen Lichtsignaturen zu sehen.

OLED-Rückleuchten verbessern die Verkehrssicherheit Ein Vorteil der Flächenlichtquelle OLED ist der mögliche Verzicht auf Reflektoren, Lichtleiter oder andere optische Hilfsmittel. Dadurch sind diese effizienter als herkömmliche Lichtquellen. OLED-Scheinwerfer bieten Ingenieuren und Designern zudem einen großen Gestaltungsspielraum.

Der Q6 kann über die Heckleuchten mit anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren. Audi nennt das Kommunikationslicht und entwickelt die Heckleuchten in den kommenden Jahren zu Displays weiter. Im Falle des Q6 leuchtet in Gefahrensituationen ein Warndreieck in den Leuchten auf.

Viele Fahrzeuge bieten einen Ausstiegswarner, der den Fahrer während des Aussteigens vor einem sich nähernden Fahrrad oder anderem Auto warnt. Mit seinen Heckleuchten warnt der Q6 auch andere Verkehrsteilnehmer, die sich dem SUV bei einer geöffneten Tür nähern.

In der Topausführung leuchten die Scheinwerfer auf, wenn sich der Fahrer mit dem Schlüssel nähert. Eine Coming-Home- und Leaving-Home-Inszenierung kann aktiviert werden. Wer die Matrix LED-Scheinwerfer bestellt, kann sich in einem Demo-Modus die Schilderentblendung und Objektausblendung im Stand vorführen lassen.



