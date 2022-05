Leserwahl Car Connectivity Award 2022 Jetzt mitmachen und 5.000 Euro in bar gewinnen

Ihre Meinung ist gefragt: Welcher Hersteller hat die cleverste Navigation, die hilfreichsten Online-Dienste oder die sichersten Assistenten? Und welche E-Auto-Ladesäule funktioniert am besten? Wählen Sie Ihre Lieblingstechnik in unterschiedlichen Kategorien. Wir verlosen 5.000 Euro in bar.

Es ist mal wieder so weit: Bereits zum neunten Mal veranstaltet auto motor und sport die Leserwahl zum Car Connectivity Award. Auch in diesem Jahr haben Sie die Chance, Ihre Lieblingstechnik rund ums vernetzte Auto in zwölf verschiedenen Kategorien zu wählen.

Achim Hartmann Unter allen Teilnehmern verlosen wir als Hauptgewinn 5.000 Euro sowie fünf Mal die Teilnahme an einem Testtag bei auto motor und sport.

Die Bereiche Infotainment und Assistenzsysteme sind für viele Autofahrer längst genauso kaufentscheidend wie Antrieb, Raumangebot oder Federungskomfort. Hersteller wissen dies und entwickeln zusammen mit ihren Zulieferern immer komplexere Elektroniksysteme, die den Fahrer unterwegs entlasten oder unterhalten sollen. Mit zunehmendem Funktionsumfang wächst jedoch auch die Herausforderung an die Bedienung. Wenn der Sicherheitsgewinn durch die Assistenten mit verwirrenden Bedienmenüs erkauft wird, die unterwegs stark ablenken, ist unter dem Strich nichts gewonnen.

Neue Kategorien rund ums Thema Laden von E-Autos

Daher wollen wir von Ihnen wissen, welche Technik Sie persönlich am meisten schätzen – von der Navigation über Bedien- und Assistenzsysteme bis hin zum Connected Car, also dem insgesamt am besten vernetzten Auto. Zum ersten Mal zur Wahl stellen wir in diesem Jahr Kategorien aus dem Bereich Laden von Elektroautos. Hier interessiert uns, mit welchem Ladesäulen-Anbieter Sie die besten Erfahrungen gemacht haben, welchen Ladetarif Sie bevorzugen oder an welchem Schnellladepark Sie am liebsten Strom zapfen.

Unter allen Teilnehmern am Car Connectivity Award 2022 und/oder an der Leserwahl autonis 2022 verlosen wir einen Hauptgewinn von 5.000 Euro (Banküberweisung) sowie fünf Mal die Teilnahme an je einem Testtag bei auto motor und sport (inkl. Anreise und ggf. Unterkunft, Barauszahlung oder Umtausch ausgeschlossen). Der für den Testtag zu unterzeichnende Haftungsverzicht kann unter www.leserumfragen.de/haftung abgerufen werden.

Teilnahmeschluss für den Car Connectivity Award 2022 ist der 11. Juli 2022.

Teilnahmebedingungen

Pro Teilnehmer darf nur einmal abgestimmt werden. Mitmachen kann jeder Leser ab 18 Jahren außer Mitarbeiter*innen der Verlagsgruppe Motor Presse Stuttgart sowie deren Angehörige. Der Rechtsweg und eine Teilnahme per Liste sind ausgeschlossen. Näheres zu den Teilnahmebedingungen und unserem Datenschutz finden Sie auf hier.