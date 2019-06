E-Scooter für erste und letzte Meile Vermieter planen Rollerflotten

Sobald die gesetzlichen Regelungen für den Betrieb von E-Scootern in Kraft treten, dürften erste Mietroller unterwegs sein. In mehreren Städten bereiten Vermieter entsprechende Flotten vor.

In wenigen Tagen soll eine neue Verordnung in Kraft treten, die eine Benutzung von elektrisch angetriebenen Tretrollern erlaubt. Mit maximal 20 km/h können sie dann auf Radwegen oder der Straße – aber nicht auf Fußwegen – bewegt werden. Eine Haftpflichtversicherung ist vorgeschrieben.

Eine Vielzahl von Anbietern, von Autoherstellern bis hin zu Importeuren und Handelsketten, stehen bereit, um die neuen Mobilitätslösungen für die erste und letzte Meile unter der Volk zu bringen. Aufgrund teils deutlich vierstelliger Preisen dürfte aber nicht jeder Interessent gleich einen E-Scooter kaufen.

Für die maximale Mobilität im innerstädtischen Bereich sind Mietroller im Zweifel das bessere Konzept. Wer mit dem Zug geschäftlich nach Frankfurt, Köln, Düsseldorf oder München reist, überlegt vor Ort vielleicht, die fünf Kilometer zum Termin mit einem elektrisch angetriebenen Roller zu fahren, anstatt mit dem Taxi.

Flotten mit bis zu 3.000 E-Rollern

Wie das Magazin Heise Online berichtet, liegen alleine in Wiesbaden sechs Anfragen von interessierten Unternehmen für die Vermietung von E-Scootern vor. Beim Verkehrsdezernat der Stadt Frankfurt am Main wird von einzelnen Planungen gesprochen, die Flottengrößen von bis zu 3.000 Rollern vorsehen.

Die Mietroller dürften bald, zusätzlich zu Mieträdern, in den Innenstädten fahren und auch herumstehen. Das Verkehrsraummanagement muss sich dieser Herausforderung stellen. Gleichzeitig dürfte man die Vermieter anhalten, die Roller zum Beispiel nach Ende einer Veranstaltung einzusammeln. Für das Nachladen der Batterien müssen die Akkus von Zeit zu Zeit an das Stromnetz angeschlossen werden. Das funktioniert nur am Sitz des Vermieters oder in speziell ausgestatteten Depots.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub e.V. (ADFC), sieht der zusätzliche Bevölkerung der Radwegen mit E-Scootern entspannt entgegen. Landesgeschäftsführer Norbert Sanden wird mit den Worten „es wird Enttäuschungen geben“ zitiert. Der schlechte Zustand vieler Radwege dürfte die Fahrt mit den kleinen Rädern der E-Roller unmöglich machen.