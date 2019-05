Im April sind unserem Erlkönigjäger fast 20 Prototypen vor die Linse gefahren. Dabei zeigen gerade die deutschen Autohersteller, was geht: Von Bestseller-Limousinen über einen Power-Kombi bis zum Neu-SUV ist alles dabei. Wir zeigen Ihnen, was Sie eigentlich nicht sehen sollten.

Die deutschen Autohersteller waren Anfang 2019 besonders aktiv. Nach der Wintertestzeit in Skandinavien rückt der Erprobungstross nun wieder nach Deutschland aus – unter anderem auf den Nürburgring.

Ganz weit vorne bei den „erwischten“ Erlkönigen steht in diesem Monat Mercedes. Die Stuttgarter haben mitsamt Smart sechs Modelle in der Erprobung. So erhält der Smart EQ Fortwo ein Facelift – aber nur als E-Auto, da hier die Verbrenner-Modelle bis 2020 auslaufen. Der Mercedes GLB als ein weiterer SUV auf Basis der A-Klasse feiert mit seinem kantigen Retro-Stil auf der IAA 2019 im Herbst Premiere und die neue S-Klasse erscheint 2020 mit einem riesigen Display in der Mittelkonsole. Zwei Stufen tiefer im Modellportfolio rangiert die neue C-Klasse. Die kommt jedoch erst mit dem Modelljahr 2021 an den Start – und zwar mit dem digitalen Cockpit, dem neuen MBUX-Infotainmentsystem, Partikelfilter für die Benziner und 48-Volt-Bordnetz.

Foto: Stefan Baldauf Der riesige Bildschirm der neuen S-Klasse von Mercedes bildet die Mittelkonsole.

BMW M3 mit etwa 500 PS

Die Konkurrenz aus Bayern schläft indes nicht. Zu den Highlights in diesem Monat gehört neben dem Frontantriebs-1er der BMW M3. Der Über-3er kommt 2019 auf den Markt und basiert wie fast alle neuen BMW-Modelle auf der CLAR-Plattform, die das Fahrzeuggewicht deutlich sinken lässt.

Foto: Stefan Baldauf Der 500 PS starke M3 auf Nordschleifen-Tour.

Der Dreiliter-Reihensechszylinder mit Twinturbo wird seine Kraft künftig über eine Achtgang-Automatik auf alle vier Räder leiten. Ja, der reine Hinterradantrieb ist nicht mehr gesetzt, auch wenn es ihn optional noch geben wird. Verbaut ist das neue x-Drive-Allradsystem aus dem M5. BMW setzt dabei auf eine stark heckbetonte Auslegung, die ausschließlich auf Fahrdynamik ausgelegt ist. Übrigens: Zahlt der Kunde Aufpreis, übernimmt den Krafttransfer von 480 PS ein Schaltgetriebe. Mit dem optionalen Competition-Paket leistet der aktuelle M3 450 PS. Dieses Paket enthält auch der neue M3 und kommt damit locker über die 500-PS-Marke.

Bremsstaubfilter bei VW

Diese Marke überschreitet bei Volkswagen der ID.R locker. 680 PS produzieren die zwei E-Motoren, die nicht nur für den neuen Rekord am Pikes Peak zuständig waren, sondern auch den Rundenrekord auf der Nürburgring-Nordschleife für Elektroautos brechen sollen. Bei Testfahrten auf dem Ring hat unser Erlkönig-Jäger den für die Grüne Hölle modifizierten ID.R abgeschossen.

Neben dem Tiguan in der R-Version ist unserem Fotografen aber auch noch ein ganz besonderer Prototyp vor die Linse gefahren. Ein VW Golf, an dem das Unternehmen vermutlich in Kooperation mit dem Filterexperten Mann + Hummel einen Bremsstaub-Partikelfilter testet.

Aufbieten können wir in diesem Monat aber noch mehr. Porsche testet den Taycan als Cross Turismo und den 911er als Targa, Audi erprobt der neuen RS7. Die weiteren Erlkönige des Monats: Opel Corsa, Seat Leon, McLaren Grand Tourer, Corvette C8 oder Aston Martin DBX.