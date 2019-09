Erlkönige des Monats August 2019 Deutsche Autozukunft erwischt

Die IAA 2019 wirft Ihre Schatten voraus, doch die Autoindustrie denkt natürlich schon an die Autojahre 2020 und 2021. Entsprechend viele Erlkönige und Prototypen hat unser Erlkönig-Fotograf im vergangenen Monat abgeschossen. Besonders die deutschen Autohersteller haben einiges in petto.

Mercedes elektrisiert den GLB

Bei Mercedes ist aktuell AMG ganz weit vorne, den neuen Modellen ihren Stempel aufzudrücken. Das beginnt bei dem GLA in der 45er-Ausführung und reicht über den GLE 63 mit bis zu 612 PS, den T-Modell der E-Klasse bis hin zum AMG GT R Evo aka Black Series mit 600 PS. Doch die Stuttgarter können mehr als nur Power. So haben sie auch mit dem Mercedes EQB ein reines Elektroauto in Arbeit, dass formal in der Größe des GLB daher kommt. 2020 surrt der Kompakte an den Start und soll um die 50.000 Euro kosten. Ganz konventionell ist da die neue C-Klasse unterwegs. Das Highlight in diesem Monat waren aber die exklusiven Cockpitschüsse, die beweisen: Neben er S-Klasse erhält auch die C-Klasse den riesigen Cockpitbildschirm.

BMW setzt auf Sport, Sport und Sport

Konkurrent BMW ist noch konventioneller unterwegs und konzentriert sich auf Sportlichkeit. So testen die Bayern den neuen BMW 4er, der als Studie auf der IAA zu sehen sein wird und eine neu gestaltete Niere im Stile des iNext-Conceptcars trägt. Dazu ist das Facelift des BMW 5ers erwischt worden, nebst der M5-Ausführung, die mehr als 625 PS bereitstellt. Und noch ein Knaller im wahresten Sinne fahren die Münchener auf: Noch 2019 kommt der BMW M2 in der CS-Auführung. Der kommt mit einem drei Liter großen Reihensechszylinder und stemmt via Doppelkupplungsgetriebe 445 PS auf die Hinterachse. Top-Speed: 280 km/h.

Was will Porsche mit dem 820-PS-Panamera?

Was so geht, das möchte auch Porsche beim Panamera wissen. 2020 kommt das Facelift der 2. Generation, doch noch viel spannender ist ein Power-Panamera, den wir auf dem Nürburgring abgeschossen haben. Mit brachialem Sound soll der Prototyp 820 PS haben und nach Insider-Infos wollen die Zuffenhausener ausloten, wie weit man es im Panamera treiben kann. Kommt da eine neue Power-Version oder ist das der erste Prototyp des kommenden 928?

VW testet den T7-Bus

Weit weniger Fragezeichen liefert das Volkswagen. Der Porsche Mutterkonzern zeigt auf der IAA mit dem ID.3 sein erstes Elektromodell, wir haben schon den ID.Crozz erwischt und auch den neuen Golf 8, der erst nach der IAA präsentiert wird. Dazu haben wir exklusiv den neuen VW T7 Bus abgeschossen. Er ist auf der MQB-Plattform der neue Familien-Bus, während Transportaufgaben noch von dem weiter produzierten VW T6.1 übernommen werden. Das E-Modell ID.Buzz folgt dann für das ökologische Gewissen später.

Defender am Bond-Set erwischt

Aber auch andere Hersteller haben schöne Prototypen und Erlkönige in diesem Monat für uns. Ein Highlight der IAA wird der neue Land Rover Defender, den wir nahezu ungetarnt am Set des neuen Bond-Films gesehen haben. Dazu hat Audi das Facelift des Q5 in der Mache und wird einen RS Q8 mit 600 PS bringen. Cadillac legt vom CT4 und CT5 Blackwing-Modelle auf, Genesis testet den G80, der auch nach Europa kommt und Ford war etwas unvorsichtig mit seinem kleinen Bronco.