Im Februar sind unserem Erlkönigjäger mehr als zehn Prototypen vor die Linse gefahren. Dabei zeigen gerade die deutschen Autohersteller was geht: Vom Elektro-SUV über ein Luxus-Modell bis zur Power-Limo ist alles dabei. Wir zeigen Ihnen, was Sie eigentlich nicht sehen sollten.

Die deutschen Autohersteller waren Anfang 2019 besonders aktiv – es ist nämlich Wintertestzeit und die Testwagen-Armada ist fast komplett gen Skandinavien geschippert. Dort testen die Ingenieure die Prototypen und extrem kalten Witterungsbedingungen.

Audi E-Tron Sportback kostet 85.000 Euro

So langsam mischen sich unter die Verbrenner-Protoytpen auch die ersten Elektroautos. Bei Audi ist mit dem E-Tron Sportback das zweite Elektroauto in der Mache. Es bedient sich technisch beim E-Tron-Bruder und kommt im Audi E-Tron Sportback 55 Quattro mit einer Drehstrom-Asynchron-Maschine mit 408 PS und 660 Nm daher. Je ein E-Motor pro Achse bilden den Allradantrieb des SUV-Coupés. Die Reichweite beträgt nach WLTP rund 400 Kilometer. Die Fahrleistungen des fast 2,5 Tonnen schweren Modells lassen sich trotzdem sehen. In 5,7 Sekunden geht es auf 100 km/h, V-Max liegt bei 200 km/h an.

Foto: Stefan Baldauf Der Audi E-Tron Sportback ist das zweite Elektro-Auto der Ingolstädter.

Der Audi E-Tron Sportback läuft im Brüssler-Audi-Werk vom Band und dürfte ein etwas größeres Preisschild als der E-Tron tragen. Dieser kostet als 55er 79.900 Euro. Wir schätzen, der Sportback kommt auf mindestens 85.000 Euro.

Bei Audi geht es aber auch konventionell zu: So testen die Ingolstädter den facegeliftetet A4 auch in der Allroad-Version und sie haben den kräftigen Audi RS Q3 in der Erprobung.

1/36 Audi testet sein zweites Elektroauto derzeit auf Herz und Nieren. Der E-Tron Sportback kommt nach dem E-Tron Ende 2019 an den Start. Foto: Stefan Baldauf

BMW M3 erwischt, aber auch BMW i4

Ebenfalls elektrisch ist zunächst BMW unterwegs. Die Bayern testen aktuell den i4, der auf der IAA 2019 Premiere feiern wird. Der BMW i4 sieht aus wie ein 4er Gran Coupé. Die Differenzierung des i4 zu seinen mit Verbrennern angetriebenen 4er-Brüdern dürfte lediglich über andere Anbau- und Zierteile erfolgen. Die Nähe zum 4er ist naheliegend, baut doch auch der i4 auf der bekannten CLAR-Plattform auf, die sowohl Verbrenner- als auch Elektroantriebe darstellen kann. Auf exotische Werkstoffe wie Karbon, die maßgeblich bei i3 und i8 verbaut werden, kann dabei verzichtet werden. Der BMW i4, der in direkter Konkurrenz zum Tesla Model 3 stehen wird, soll über eine Reichweite von 600 Kilometer verfügen und in vier Sekunden auf Tempo 100 spurten können. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit Blick auf den Energiekonsum voraussichtlich bei 200 km/h abgeregelt.

Sicher mehr als 200 km/h erreicht der neue BMW M3 und auch das BMW 2er Gran Coupé – erster kommt mit Allrad (wahrscheinlich abschaltbar), zweiter ist als Fronttriebler unterwegs.

Mercedes S-Klasse mit Giganten-Bildschirm

Foto: Stefan Baldauf Der riesige Bildschirm der neuen S-Klasse von Mercedes bildet die Mitelkonsole.

Bei Mercedes ließ sich im Erlkönig-Februar kein Elektromodell in der Testwagenflotte abschießen. Dafür erlauben uns die Stuttgarter einen sehr tiefen Einblick in die neue Mercedes S-Klasse. 2020 geht die neue elfte Generation an den Start und präsentiert sich dann mit einem großen Bildschirm im Armaturenträger. Chromumrandet mit einer Steuerleiste am unteren Ende misst der Screen locker 30 Zentimeter in der Breite und 40 Zentimeter in der Höhe.

Taycan und Tacan Cross Turismo mit 500 Kilometer Reichweite

Höhe, die hätte auch der Porsche Taycan Cross Turismo brauchen können, als der Erlkönig in einem großen Schneehaufen stecken blieb. Sehr zur Freunde des Erlkönig-Fotografen, der den Elektro-Kombi in Ruhe abschießen konnte. Zuvor hatte er noch die Coupé-Version erwischt. Unter den verschiedene Karosserien geht es indes ziemlich gleich zu. Zwei permanent erregte Elektromotoren – pro Achse ein Motor – leisten zusammen 600 PS und geben die Power über Torque Vectoring an alle vier Räder ab. Nach NEFZ soll die Reichweite des Modells bei rund 500 Kilometern liegen. Den Spurt von Null auf 100 km/h absolviert der „Kombi“ in knapp 3,5 Sekunden, nach weniger als 12 Sekunden liegt Tempo 200 an.