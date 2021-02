Erlkönige des Monats Januar 2021 Das sind die 9 wichtigsten Prototypen

BMW, Mercedes, Skoda und Co. testen ihre Zukunftsmodelle im Geheimen – wir haben sie dabei gestört. Hier die neun wichtigsten Prototypen.

1. BMW i4

2021 bringt BMW mit dem i4 einen rein elektrisch angetriebenen BMW 4er an den Start. Das Modell steht in direkter Konkurrenz zum Tesla Model 3, soll über eine Reichweite von 600 Kilometer nach WLTP verfügen und in vier Sekunden auf Tempo 100 spurten können. Die Höchstgeschwindigkeit soll jenseits von 200 km/h liegen – mit Blick auf den Energiekonsum vermutlich aber nicht lange. Die Batteriekapazität der 550 Kilo schweren Lithium-Ionen-Akkus liegt bei rund 80 kWh.

Der BMW i4 kommt in drei Versionen auf den Markt. Zum Marktstart gibt es den BMW i440 mit Heckantrieb, also einem E-Motor, mit rund 330 PS und einer optionalen Boostfunktion. Das Modell dürfte rund 48.000 Euro kosten. Als einziges Allrad-Modell mit zwei Elektromotoren ist der BMW i4 M50 zum Marktstart zu haben. Er kostet zwischen 58.000 und 60.000 Euro, liefert dafür 530 PS inklusive Boostfunktion. Das Top-Modell zeichnet sich durch größere Räder, eine vergrößerte Bremsanlage sowie aggressivere Schürzen und einen Heckspoiler aus. Im Innenraum finden die Kunden Alu- und Karbon-Finish.

2. Citroën C5

Ab 2022 geht der Citroën C5 in der dritten Generation eigene Wege. Der Mittelklässler kommt als Crossover an den Start, und zwar mit einer typisch coupéhaften Dachlinie sowie einem höhergelegten Fahrwerk. Der neue Citroën C5 steht auf der EMP2-Plattform der Stellantis-Gruppe (PSA und FCA), auf der auch schon der Peugeot 508 sowie DS7 und Citroën C5 Aircross aufbauen.

Unter der Haube arbeiten wahlweise ein 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner mit 130 PS oder ein Plug-in-Hybridantrieb aus einem 1,6-Liter-Benziner und einem E-Motor mit 225 Systemleistungs-PS. Den großen Benziner dürfte es dann auch noch in konventioneller Ausführung mit 180 PS geben.

3. Ford Evos

Auch Ford geht mit dem Mondeo-Nachfolger – ähnlich wie Citroën mit dem C5 – den Crossover-Weg. Kein Wunder, denn der Absatz klassischer Fahrzeuge wie Limousinen war im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand nach dem Rezessions-Jahr 2009 gefallen. Die Limousine und der Kombi weichen fortan einem Crossover-Modell, dessen Name Mondeo Evos lauten könnte. Der Modellname ist nicht bestätigt, wurde jedoch von Ford geschützt.

Neben dem klassischen Crossover-Look zieht der Innenraum die Blicke auf sich: Offenbar kommt der Mondeo-Nachfolger mit einem radikalen Cockpitdesign daher. Statt der klassischen Anordnung sehen wir hier freistehende niedrige Bildschirme, die fast über die gesamte Breite des Armaturenträgers ragen.

4. Honda HR-V

Schon am 18. Februar präsentiert Honda den neuen HR-V. Der SUV zeigt sich mit einem aggressiveren Layout, wenngleich die Karosserie auf starken Sicken wie beim Vorgänger verzichtet. Die Seitenansicht zeigt sich robuster mit ausgestellten Radhäusern sowie einer markanten Sicke in Höhe der Türgriffe. Apropos Griffe. Während Fahrer und Beifahrer klassische Bügelgriff bedienen, greifen die Heckpassagiere wie schon beim Vorgänger nach den in die hintere Scheiben integrierten Griffmulden.

Der neue Honda HR-V zielt auf die Konkurrenz aus Kia XCeed oder Renault Arkana. Unter der Haube ist nur ein Benziner am Start. Fraglich ist es, ob der Honda H-RV e:HEV mit dem 1,5-Liter-Benziner oder einem Zweiliter gekoppelt sein wird. Für die Kraftübertragung ist eine manuelle Schaltbox mit sechs Gängen oder eine CVT-Getriebe möglich – auch eine Allrad-Version gibt es wieder.

5. Hyundai Ioniq 5

Ab 2021 bringt Hyundai den Ioniq 5 an den Start, den wir als 45 Concept schon auf der IAA 2019 als Studie gesehen haben. Und die ersten Erlkönige und Teaser-Bilder verraten: Der Ioniq 5 bleibt auch in der Serienversion ganz nahe an der Studie. Technisch basiert der Hyundai Ioniq 5 auf der neuen Elektroplattform E-GMP (Electric-Global Modular Platform) der Koreaner, die für Plug-in-Hybrid, Wasserstoffantrieb sowie reinen Batterie-Antrieb optimiert ist.

An den Start geht der Ioniq 5 zunächst in einer First-Edition. Das Modell verfügt über zwei E-Motoren mit einer Systemleistung von 313 PS. Die Reichweite von 450 WLTP-Kilometern garantiert ein 58 kWh-Akku. Der Spurt von 0 auf 100 Sachen soll in 5,2 Sekunden passieren. Der Ioniq 5 misst in der Länge 4.640 mm, ist 1.890 mm breit und 1.600 mm hoch. Der Radstand beträgt 3.000 mm.

6. Mercedes C-Klasse T-Modell

Mercedes bringt die neue Generation des C-Klasse ab dem 2. Quartal 2021 an den Start, die Kombiversion des W206 in der 5. Generation folgt ein paar Monate später. Das T-Modell basiert auf der MRA II-Plattform, auf der auch die E- und die neue S-Klasse aufbauen. Trotzdem ist auch der Kombi in der neuen Generation als C-Klasse erkennbar – den Bestseller haben die Mercedes-Designer zurückhaltend gestaltet.

Wichtig für das T-Modell, das Kofferraumvolumen legt zu, erreicht 500 Liter statt bisher 315 bis 490 Liter. Auch bei umgelegten Rücksitzen sind fast 1.600 Liter drin – bisher sind es 1.335 bis 1.510 Liter.

Neben der C-Klasse als Limousine und als T-Modell bietet Mercedes auch einen All-Terrain im Offroad-Look à la E-Klasse an. Hochgesetzte Karosserie, große Räder, Allradantrieb und eine Luftfederung mit Höhenverstellung sollen hier neue Möglichkeiten und Einsatzgebiete eröffnen.

7. Skoda Fabia

Seit 2014 ist der Skoda Fabia Typ NJ am Start, 2017 gab es ein Facelift, für Mitte 2021 steht Generation Nummer 4 an. Erstmals steht der Fabia IV auf dem Modularen Querbaukasten (MQB) des VW-Konzerns. Bisher baute der Kleinwagen auf einer modifizierten Plattform auf, die Elemente des MQB mit der alten PQ26-Architektur kombinierte. Nun darf der neue Fabia also ein vollwertiges Mitglied des MQB A0 sein, die auch schon VW Polo, Seat Ibiza und Audi A1 nutzen.