Erlkönige des Monats März 2020 Hier wird die Auto-Zukunft geheim getestet

Die Autoindustrie testet ihre Zukunftsmodelle bevorzugt im Geheimen – wir haben sie dabei gestört. Im März 2020 sind uns viele Modelle exklusiv vor die Linse gefahren. Wir zeigen Ihnen, was Sie eigentlich nicht sehen sollten.

Die Zukunft ist elektrisch, entsprechend testen die Autohersteller nun auch verstärkt ihre E-Modelle auf Herz und Nieren. Ein Knaller-Scoop ist unserem Erlkönig-Fotografen gelungen, als er den ersten Prototypen des Mercedes EQE erwischt hat. Bisher gab es für dieses Auto lediglich eine vage Bestätigung.

Mercedes EQE: kleiner und größer als eine E-Klasse

Intern als V295 bezeichnet, fällt der EQE kleiner als die E-Klasse mit konventionellem Antriebskonzept aus, dafür bietet das Modell im Innenraum Platz wie in einer S-Klasse. Möglich macht das unter anderem auch das Flachboden-Konzept des Modells, bei dem die Batteriepacks zwischen den Achsen und im Bereich der hinteren Sitzanlage untergebracht werden. Die neue Plattform erlaubt zudem noch den Einsatz von Aluminium zur Gewichtsreduzierung.

Unter dem Blech spendiert Mercedes dem Modell Elektromotoren, die auf die Vorder- und die Hinterachse wirken. Allradantrieb ist damit gesetzt. Zu den Leistungsdaten gibt es nur Spekulationen: Die Reichweite dürfte über 600 Kilometer betragen, der Output bei mehr als 400 PS und 750 Nm liegen. Gebaut wird der Mercedes EQE wie der EQS in dem neuen Mercedes-Werk "Factory 56" in Sindelfingen.

Audi E-Tron GT: Ein Taycan mit vier Ringen

Fahren wir von Sindelfingen nach Ingolstadt. Auch dort haben die Auto-Ingenieure ein E-Auto in der Mache. Denn das dritte Elektroauto von Audi ist quasi ein Porsche Taycan. Und das zeigt sich auch bei der Leistung. 590 PS stehen dem Elektro-Sportwagen zu Buche. In 3,4 Sekunden gehts auf Tempo 100, die Reichweite liegt bei 400 Kilometer.

Die Überhänge sind kurz, die Dachlinie verläuft natürlich coupéhaft und an der Hinterhand sind kräftig ausgestellte Kotflügel zu erkennen. Das Heck mit den y-förmigen Leuchten ziert ein großer ausfahrbarer Spoiler. Die hintere Scheibe steht flach an, fällt jedoch unter der Tarnung abzeichnend recht klein aus. An der Front sind die im Vergleich zur Studie etwas breiteren Scheinwerfer zu erkennen. Die Fronthaube ist konturiert, die Spiegel stehen wie beim Concept Car auf der Türbrüstung.

Jaguar: Ein elektrischer XJ

Um bei den exklusiven E-Modellen zu bleiben, gehen wir auf die britische Insel. Jaguar wird als erstes Modell auf einer neuen Plattform den neuen XJ als Elektroauto auflegen. Insgesamt wird der Jaguar XJ außerdem in den Dimensionen zulegen und über eine große Heckklappe verfügen. Der Viertürer trägt eine hohe Fensterlinie sowie Scheinwerfer- und Tagfahrlichteinheiten im Stile des Land Rover Defenders. Am Heck zeigen sich die schmalen Leuchten á la Jaguar XE. Der Jaguar XJ kommt mit einer 90 kWh-Lithium-Ionen-Batterie, die für eine Reichweite von bis zu 480 Kilometer gut sein soll.

Doch auch konventionell angetriebene Modelle haben wir im März 2020 erwischt. Darunter einen besonders heißen Mercedes-AMG GT, Hyundais N-Modelle Kona und i20, die Langversion des Rolls-Royce Ghost, den komplett neuen Skoda Enyaq sowie den BMW 4er mit einer absurd großen Kühler-Niere, und. und, und ....

Fazit

Wie in jeden Monat zeigen die erwischen Erlkönige nicht nur die zukünftigen Modelle, sondern auch, wie vielfältig die Autoindustrie unterwegs ist.