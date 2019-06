Kommt die Glas-Batterie? Batterieerfinder arbeitet an Technikrevolution

Der Amerikaner John B. Goodenough, einer der Väter moderner Lithium-Ionen-Batterien, soll Berichten zufolge an einem Glas-Akku arbeiten. Die Entwicklung scheint weit vorangeschritten zu sein.

Die Lithium-Ionen-Batterie gilt aktuell als modernste Akkutechnologie. Von Smartphones bis hin zu Elektroautos kommt sie in unterschiedlichen Größen zum Einsatz. Parallel laufen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für neue Innovationen. Mit großer Spannung erwarten viele den Durchbruch bei der Festkörperbatterie. Vor kurzem hat der japanische Autohersteller Toyota angekündigt, schon während der Olympischen Spiele 2020 entsprechende Akkus zu präsentieren.

Jetzt macht eine weitere Alternative von sich reden. Der amerikanische Physiker und Materialwissenschaftlicher John B. Goodenough (der wirklich so heißt!) hat im stolzen Alter von 96 Jahren einen neuen Batterietyp entwickelt, der ein spezielles Glas als Elektrolyt nutzt. Das ungewohnte Transportmedium, auf dem die Elektronen zwischen Plus- und Minuspol wandern, wird mit Alkalimetallen wie Lithium und Natrium angereichert.

Höhere Speicherkapazität, kürzere Ladedauer

Medienberichten zufolge soll so eine Lithium- oder Natrium-Glas-Batterie eine dreimal höhere Speicherkapazität aufweisen als herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus. Außerdem ist das Elektrolyt, so wie auch bei der Festkörperbatterie nicht entflammbar. Eine zusätzliche Flüssigkeitskühlung kann also auch hier entfallen. Das feste Elektrolyt soll außerdem die Ladezeit auf wenige Minuten verkürzen.

Einen funktionierenden Prototyp der Glas-Batterie gibt es aktuell noch nicht. Während die Anode (Pluspol) und das Elektrolyt selbst bereits fertig entwickelt sind, ist die Arbeit an der Kathode (Minuspol) noch nicht abgeschlossen.

Der Erfinder möchte die weitere Entwicklung und die Industrialisierung seiner neuen Idee dann etablierten Batterieproduzenten überlassen. John B. Goodenough hat schon einmal große Dienste für die Akkutechnologie geleistet. Er gilt als einer der Köpfe hinter der Lithium-Ionen-Technologie.