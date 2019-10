Hyundai SCC-ML Selbstlernender Tempomat

Die neue Technologie analysiert das individuelle Fahrverhalten des Fahrers und kombiniert dieses mit den autonomen Fahrfunktionen des Fahrzeugs. Ziel ist die Steigerung des individuellen Fahrvergnügens. Das „Machine Learning based Smart Cruise Control (SCC-ML)“ genannte System soll in zukünftigen in das Advanced Driver Assistance System (ADAS) integriert und in Fahrzeugen der Hyundai-Gruppe eingesetzt werden.

Mit derzeit aktuellen Geschwindigkeitsregelanlagen passt der Fahrer den Abstand zum voraus fahrenden Fahrzeug und das zu fahrende Tempo manuell an. Ohne maschinelles Lernen ist es bisher nicht möglich, die fürs autonome Fahren nötigen Einstellungen akribisch an die individuellen Vorlieben des Fahrers anzupassen. Für die Fahrer fühlt sich dieses teilautonome Fahren deshalb fremd und ungewohnt an, da es nicht ihrer Fahrweise entspricht. Darum nutzen einige Fahrer die automatische Geschwindigkeitsregelung eher zurückhaltend.

Fahrmuster werden erlernt

Das neue SCC-ML kombiniert künstliche Intelligenz und SCC zu einem System, das das Fahrverhalten des Fahrers analysiert und selbst lernt. Durch dieses maschinelle Lernen regelt die neue Technologie die Geschwindigkeit selbstständig nach dem gleichen Muster wie der Fahrer. Beim SCC-ML erfassen Sensoren wie die Frontkamera und das Radar ständig Fahrinformationen und senden sie an einen zentralen Rechner. Dieser extrahiert dann relevante Details aus den gesammelten Informationen, um die typischen Fahrmuster des Fahrers zu identifizieren. Dieser Prozess des maschinellen Lernens wird von einer Künstlichen Intelligenz gesteuert.

Hyundai

Unsichere Muster werden aussortiert

Der Algorithmus teilt das Fahrmuster in drei Teile: Abstand zu voraus fahrenden Fahrzeugen, wie stark der Fahrer beschleunigt und wie schnell er auf Änderungen der Fahrsituation reagiert. Außerdem werden äußere Fahrbedingungen und aktuelle Geschwindigkeitsvorgaben berücksichtigt. Das System erkennt, ob der Fahrer beispielsweise bei langsamer Fahrt in der Stadt oder auf der Überholspur der Autobahn einen kurzen oder größeren Abstand zum voraus fahrenden Fahrzeug einhält. Unsichere Fahrmuster werden vom System erkannt und gleich aussortiert.

Mit dieser neuen Generation von Geschwindigkeitsregelanlagen in Kombination mit dem kommenden Autobahn-Fahrassistenten Highway Driving Assist System (HDAS), der einen automatischen Spurwechsel unterstützt, erreicht Hyundai bereits Level 2,5 auf dem Weg zum vollautonomen Fahren.