Autos von Jaguar Land Rover gehen online Updates over the air

Ob die Queen einen Internetzugang hat, ist nicht überliefert. Der britische Adel dürfte aber regelmäßig online sein. So wie auch die edlen britischen Autos von Jaguar und Land Rover, den beiden Marken unter Führung des indischen Tata-Konzerns.

Jaguar Land Rover wertet ab sofort die Hard- und Software der Infotainmentsysteme in allen neuen Autos auf. In den Modulen mit Namen Pro Touch und Pro Touch Duo ist jetzt serienmäßig ein Smartphone-Paket zur Nutzung von Android Auto und Apple CarPlay serienmäßig. Außerdem können Softwareupdates über einen Internetzugang mit der im Auto integrierten e-SIM oder über den Hotspot des Smartphones „over the air“, also ohne den Besuch einer Werkstatt aufgespielt werden.

Nachrüstung für Autos ab 2016

Nicht nur Fahrer von Neuwagen profitieren von der Internetanbindung. Der britische Autohersteller bietet ein entsprechendes Update auch für die meisten Baureihen von Jaguar und Land Rover ab Modelljahr 2016 an. Für die Installation muss der Gebrauchtwagen aber in die Werkstatt gebracht werden. Die Geräte der Bestandsfahrzeuge nutzen dann das Smartphone des Fahrers als Hotspot für die Updates.

Fazit

Die Anbindung an das Internet auch für Gebrauchtfahrzeuge bringt Autos in Kundenhand auf den aktuellen Stand der Technik. Ähnlich verfährt auch Mazda mit der nachträglichen Installation von Apple CarPlay und Android Auto. Ob Kunden das annehmen, hängt vom Preis ab, den die Werkstatt vor Ort für die Aktualisierung aufruft.